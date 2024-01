CES 2024 : les ASUS ROG Zephyrus G14 et G16 dotés d’un nouveau design et d’un écran OLED

Asus a dévoilé la toute nouvelle gamme d’ordinateurs portables ROG Zephyrus G14 et G16 au CES 2024. Le design a été complètement rafraîchi. Il est méconnaissable si on le compare au design de la précédente génération, qui comportait un réseau de LED Anime Matrix sur le couvercle de l’écran.

Le ROG Zephyrus G16 est équipé de processeurs Intel Core Ultra allant du Core Ultra 9 185H au Core Ultra 7 155 H. La puce NPU d’Intel accélérera l’IA sur le dernier ordinateur portable Zephyrus G16.

D’autre part, le nouvel Asus ROG Zephyrus G14 2024 a été lancé avec le processeur Ryzen 9 8945HS d’AMD. Ce dernier est doté d’un processeur neuronal « XDNA 16 TOPs ». Le Ryzen AI d’AMD a également été intégré aux nouveaux processeurs de bureau Ryzen 8000G dévoilés au CES 2024.

En ce qui concerne les graphismes, les Asus Zephyrus G16 et G14 sont équipés de GPU Nvidia RTX 40 Series. Le plus grand G16 peut aller jusqu’à la RTX 4090, tandis que le plus petit G14 peut aller jusqu’à la RTX 4070.

En ce qui concerne le design, les nouveaux Zephyrus G14 et G16 sont dotés d’une structure extrêmement épurée en aluminium CNC. Le résultat est élégant et incroyablement minimal. Sur le couvercle de l’écran, le ROG Zephyrus G14 présente une ligne diagonale gravée à l’intérieur de laquelle se trouvent des diodes électroluminescentes qui s’allument magnifiquement. Asus appelle cela « Slash Lightning », et c’est configurable dans le logiciel Armoury Crate.

Les ROG Zephyrus G14/G16 ont également un poids total inférieur à celui de la génération précédente, avec 1,5 kg pour le G14 et 1,85 kg pour le G16. Le Zephyrus G14 dispose d’une batterie de 73 WHr, tandis que le Zephyrus G16, plus grand, dispose de 90 WHr.

Les deux ordinateurs portables devraient avoir une bonne autonomie. Pour l’audio, les ordinateurs portables ROG Zephyrus G16 et G14 sont équipés de 6 haut-parleurs, avec un système audio à 4 haut-parleurs « dual force woofer » associé à 2 haut-parleurs d’aigus.

De supers écrans OLED

Une autre modification majeure apportée à la nouvelle gamme G14/16 est qu’elle est désormais équipée de superbes écrans OLED ! Ceux-ci prendront également en charge la fonction GSync. Ces écrans OLED ont une résolution de 3K (2 880 × 1 880 pixels) sur le Zephyrus G16 et une résolution de 2.5K (2560×1600) sur le Zephyrus G14.

Le Zephyrus G16 offre un taux de rafraîchissement de 240 Hz avec son panneau OLED, alors que le taux de rafraîchissement de l’écran OLED du ROG Zephyrus G14 est de 120 Hz. Ces écrans ont également un format 16:10 et prennent en charge la certification VESA DisplayHDR True Black 500.

Asus proposera également des variantes avec des écrans IPS sur le Zephyrus G16, également dotés d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Pour prendre soin des écrans OLED, Asus proposera également des fonctions d’entretien OLED dans son application Armoury Crate. Des fonctions telles que Pixel Refresh (un économiseur d’écran spécial) et Windows Taskbar Transparency (transparence de la barre des tâches) permettent d’éviter que les écrans OLED ne brûlent.

Prix et disponibilité

Le ROG Zephyrus G14 OLED sera disponible en France au cours du 1er trimestre 2024, à partir de 1 999,99 euros, chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.

Le ROG Zephyrus G16 OLED sera disponible en France au cours du 1er trimestre 2024, à partir de 2 399,99 euros, chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.