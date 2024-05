Tout ce qui a été annoncé lors du State of Play de PlayStation en mai 2024

Sony a donné le coup d’envoi de sa célébration annuelle Days of Play (qui en est à sa 8e année) avec une rapide présentation State of Play de 14 jeux ce jeudi, annonçant un large éventail de jeux, de première et de troisième parties, à venir sur ses consoles ainsi que sur PC plus tard cette année ou en 2025.

Si vous n’avez pas pu assister aux festivités du State of Play de jeudi soir, voici un récapitulatif de chaque bande-annonce présentée.

Concord

Un an après son annonce initiale lors du PlayStation Showcase 2023, nous en savons désormais plus sur Concord. En termes de gameplay, il s’agit d’un hero shooter. En ce qui concerne l’histoire, elle semble fortement dérivée des Gardiens de la Galaxie. Il y a le leader improvisateur et sage, sa co-leader féminine terre-à-terre, un personnage purement musclé qui parle en phrases déclaratives simples, et un robot de soutien non-humain aux capacités étonnantes, qui habillent tous leur action exagérée d’apartés ironiques et pittoresques.

Concord a également fait l’objet d’une bande-annonce de gameplay (qui n’a pas été diffusée pendant le State of Play) après le show :

God of War Ragnarok

L’action-aventure de 2022 largement plébiscitée sur PlayStation 4 et PlayStation 5 arrivera, comme on s’en doutait depuis longtemps, sur PC le 19 septembre. Il fait partie d’une série de titres de prestige exclusifs à la PlayStation qui arrivent sur PC, dont Death Stranding, Ghost of Tsushima, Days Gone, The Last of Us Part I et Ratchet & Clank : Rift Apart.

Monster Hunter Wilds

La suite du succès retentissant de 2018, Monster Hunter : World sera lancé en 2025. Capcom a prêté à Sony une grande bande-annonce de gameplay de trois minutes montrant ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre lorsque la série reviendra. (Alerte au spoiler : des monstres, et leur chasse).

Remake de Silent Hill 2

Hé, regardez ça, Konami est de nouveau intéressé par la création de jeux vidéo que les gens aiment, à partir de sa vaste bibliothèque de propriétés intellectuelles primées. Silent Hill 2, développé par Bloober Team, sortira sur PlayStation 5 le 8 octobre 2024, et voici ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre.

Path of Exile 2

Cette suite du jeu d’action RPG free-to-play de Grinding Gear Games (pensez à Diablo) arrivera sur PlayStation 5 et PC en accès anticipé à la fin de l’année 2024. La grande différence ? La coopération sur le canapé, pour ceux qui ont la gentillesse de partager le butin.

Astro Bot

Comme prévu, l’adorable robot qui a embarqué les fans de PlayStation dans leurs casques VR en 2018 et dans la nouvelle manette DualSense en 2020, a enfin son propre spectacle avec Astro Bot. Il s’agit d’une véritable aventure de plateformes (avec un peu de course). Lentement mais sûrement, le charmant petit androïde de la Team Asobi est en passe de devenir la mascotte officielle de la PlayStation, surtout si cette aventure est à moitié aussi amusante qu’elle en a l’air.

Marvel Rivals

Le seul gros obstacle à Concord pourrait être Marvel Rivals, un jeu de tir à base de héros sous licence tiré de l’univers des bandes dessinées, actuellement en phase de test sur PC. Une bêta fermée pour la PlayStation 5 débutera en juillet pour ceux qui souhaitent jouer avec une manette de jeu sur une console.

Alien: Rogue Incursion

Ce jeu est réservé au PlayStation VR 2 mais, vous savez quoi, c’est probablement le meilleur support pour ce qui semble être un survival horror intense. La franchise Alien a donné le meilleur d’elle-même, en tant que jeu vidéo, lorsqu’elle a offert les frissons et les sensations du film original, comme dans Alien : Isolation, sorti en 2014. En réalité virtuelle, l’aventure devrait être encore plus effrayante.

Dynasty Warriors : Origins

Il s’agira du premier opus de la franchise Dynasty Warriors, vieille de 25 ans, depuis Dynasty Warriors 9, sorti en 2018. D’après cette bande-annonce, les fans peuvent s’attendre à un peu plus de la même chose : un contre des centaines, et de l’action de hacking et de slashing en abondance. Dynasty Warriors : Origins sera également lancé sur Windows PC et Xbox Series X. Le jeu arrivera en 2025.

Until Dawn (remasterisé)

Un peu à l’opposé du remake de Silent Hill 2 se trouve Until Dawn remasterisé, un autre survival horror avec des sauts de peur et des gens qui prennent continuellement de mauvaises décisions qui déclenchent encore plus de sauts de peur. Until Dawn a été lancé pour la première fois en 2015 sur PlayStation 4.

Infinity Nikki

Il est difficile de mettre une étiquette sur ce jeu, car il semble être un mélange de jeu de rôle cozycore avec beaucoup d’options de déguisement et de mignonnes mascottes. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un très joli jeu, dont la bêta-test sera lancée à l’automne.

Ballad of Antara

Revenons à nos moutons : le studio TipWorks nous propose une aventure plus dure, apparemment similaire à Souls, qui devrait voir le jour en 2025. Selon la page YouTube officielle : « Une terre lointaine est sur le point d’être perdue à cause d’un conflit datant d’une éternité et de l’invasion qui l’a suivi. Embarquez pour un voyage périlleux, à la recherche d’imposantes créatures divines, afin de récupérer les fondements tordus et perdus du monde ».

Where Winds Meet

Chapeau bas si vous vous souvenez de la première révélation de ce jeu, lors de l’Opening Night Live à la Gamescom 2022. Nous en avons peu entendu parler depuis, mais Where Winds Meet est un jeu d’action-RPG en monde ouvert de type wuxia (arts martiaux et chevalerie, dans la tradition chinoise) d’Everstone Studios.

Behemoth

Développé par Skydance, Behemoth est un jeu d’aventure exclusivement VR qui arrivera en 2024. Il s’agit d’un combat contre des monstres et des bêtes hu-jungus, au moins jusqu’au dernier boss, c’est sûr.