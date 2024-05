Astro Bot revient : Découvrez les détails du prochain jeu PS5

Des rumeurs suggèrent que Sony pourrait annoncer un nouveau jeu Astro Bot pour la PlayStation 5 dans les deux prochaines semaines. Selon billbil-kun et le site Web Dealabs, les développeurs d’Astro’s Playroom, Team Asobi, sont en train de développer un nouveau jeu dans la série Astro Bot et seront prêts à l’annoncer dans les deux semaines à venir. L’auteur de la fuite est également à l’origine d’images de Days of Play montrant le bot.

La fuite suggère que non seulement le jeu se déroulera au moins partiellement dans une zone désertique, mais aussi que l’un des nouveaux personnages sera un robot renard fennec.

Le jeu, qui s’intitulerait simplement Astro Bot, n’a pas été confirmé par Team Asobi. Mais, le studio a fait allusion à son prochain projet sur son site officiel, où il dit travailler dur sur son « jeu le plus ambitieux à ce jour ».

D’autres indices peuvent être trouvés dans les offres d’emploi passées et présentes. L’une d’entre elles indique qu’ils ont besoin d’un programmeur pour « créer des mécanismes de jeu avancés et amusants autour du moteur physique et des techniques connexes », ce qui suggère que le jeu de plateforme amusant et serré que nous avons vu dans Astro’s Playroom est quelque chose qu’ils cherchent à répéter.

Une annonce plus ancienne, qui n’est plus en ligne, mais qui a été rapportée par IGN à l’époque, recherchait un concepteur de jeu pour « créer une variété de niveaux pour un jeu d’action en 3D, chacun offrant un rythme élevé et des situations créatives ». On peut donc supposer sans trop de risque que le mouvement, la physique et le rythme seront les mécanismes de base. Ajoutez à cela les informations sur le niveau du désert et le robot renard fennec, et vous obtenez un jeu à suivre de près.

Selon Dealabs, le jeu est destiné à être une exclusivité PlayStation 5 et ne sortira pas sur d’autres consoles ni sur PS VR2.

Avant Astro Bot, qu’est-ce que Astro’s Playroom ?

Astro a fait ses débuts en 2018 avec Astro Bot Rescue Mission, conçu pour présenter le tout nouveau PlayStation VR. Le personnage a connu un succès retentissant avec Astro’s Playroom, un titre gratuit offert à tous les possesseurs de PlayStation 5, lors du lancement de cette console en 2020. Ce jeu a été conçu pour présenter la nouvelle manette DualSense et la manière dont ses capacités peuvent être intégrées dans le jeu.

Astro’s Playroom a été largement considéré comme un énorme succès, mais très peu de jeux ont réussi à tenir les promesses faites par Sony lors de la présentation de ce jeu magistral. Sony reconnaît le potentiel de son contrôleur DualSense unique et l’inclut fréquemment dans le calendrier des mises à jour de la console.