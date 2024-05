Siri 2.0 : Apple intègrera une IA avancée pour contrôler les applications

Comme le rapporte Bloomberg, Apple s’apprête à révolutionner son assistant vocal Siri en intégrant une intelligence artificielle plus avancée. Cette mise à jour permettra aux utilisateurs de contrôler les fonctionnalités individuelles des applications via la voix, reflétant ainsi la stratégie plus large d’Apple en matière d’IA.

Cette mise à jour, prévue pour l’année prochaine avec iOS 18, permettra de contrôler des fonctionnalités spécifiques des applications iPhone par la voix.

Une nouvelle approche pour Siri

Des sources anonymes ont révélé que cette nouvelle approche permettra à Siri de prendre, pour la première fois, le contrôle de chaque fonctionnalité d’application. Ce changement marquera un point central dans la relance des efforts d’Apple en matière d’IA. La réécriture du logiciel sous-jacent de Siri, utilisant des Large Language Model d’envergure, permettra une manipulation plus précise des appareils tels que l’iPhone et l’iPad.

Cette mise à jour permettra à Siri de réaliser des tâches plus complexes comme l’envoi et la suppression d’e-mails, l’ouverture de publications spécifiques dans Apple News, l’accès à des liens web dans les e-mails, l’ouverture de documents individuels, le déplacement de notes entre différents dossiers, et même la synthèse d’articles.

Bien que le cloud computing gérera les capacités les plus sophistiquées, les appareils exécuteront des activités d’IA plus basiques lors du déploiement. Des rumeurs indiquent qu’OpenAI a conclu un accord avec Apple, et qu’Apple mettra en avant la sécurité de son traitement cloud en utilisant les puces M2 Ultra avec son Secure Enclave, assurant aux utilisateurs que les données traitées à distance sont aussi sécurisées que sur l’appareil.

Initialement, seules les applications développées par Apple seront compatibles, mais la société envisage de supporter « des centaines » de commandes au sein de ses applications.

La stratégie globale d’Apple en matière d’IA

Cette mise à jour s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale d’Apple en matière d’IA, qui sera dévoilée le 10 juin lors de la Worldwide Developers Conference. Apple développe plusieurs fonctionnalités, notamment des émojis générés par l’IA, des réponses automatiques aux messages, des résumés automatisés de pages Web et de notifications, des outils avancés de retouche photo, et des transcriptions et résumés de mémos vocaux.

Comparaison avec les capacités actuelles de Siri

Actuellement, Siri est principalement utilisé pour des tâches générales telles que la gestion des équipements domotiques, la lecture de playlists musicales et la recherche d’informations. Apple offre également aux développeurs des « intents » d’application, leur permettant de créer des moyens personnalisés pour que Siri accède à des fonctionnalités spécifiques.

Collaborations et développements futurs

Apple a engagé des discussions avec OpenAI pour intégrer le chatbot ChatGPT et d’autres technologies de la startup dans iOS, et discute également avec Alphabet Inc., la maison mère de Google, sur l’utilisation future de son logiciel Gemini. Craig Federighi, le responsable des logiciels chez Apple, a demandé à ses équipes de développer autant de nouvelles fonctionnalités d’IA que possible pour les mises à jour de cette année.

Le nouveau système utilisera l’IA pour surveiller le comportement des utilisateurs sur les appareils et déclencher l’activation de fonctionnalités contrôlées par Siri. Initialement, il ne fonctionnera qu’avec les applications Apple, mais l’entreprise espère permettre des centaines de commandes.

Cette fonctionnalité, l’un des projets d’IA les plus complexes d’Apple, ne sera probablement disponible qu’au début de l’année prochaine, avec une mise à jour d’iOS 18. La première version du nouveau système d’exploitation sera lancée en septembre, en même temps que les nouveaux modèles d’iPhone.

Siri vs Bixby et l’IA

Cette potentielle refonte de Siri par Apple suit de près l’intégration de Galaxy AI dans l’assistant virtuel de Samsung, Bixby. Cependant, Bixby peut seulement initier les outils Galaxy AI de Samsung de manière mains libres, ne soutenant pas pleinement l’IA générative. Won-Joon Choi, vice-président exécutif de la division mobile de Samsung, a déclaré que l’entreprise travaille intensément sur le développement des capacités d’IA générative pour Bixby, bien qu’aucune date précise n’ait été annoncée pour leur disponibilité.

La mise à jour de Siri marque une étape majeure dans la stratégie d’Apple en matière d’intelligence artificielle. En permettant à Siri de contrôler des fonctionnalités plus spécifiques et complexes des applications, Apple se positionne comme un leader dans l’intégration de l’IA dans les assistants vocaux, ouvrant la voie à une nouvelle ère de technologie intelligente.