iPhone 16 Pro : Nouvelles mises à niveau de la caméra et bouton capture révélés

Les premières fuites concernant l’iPhone 16 Pro se concentraient principalement sur l’écran plus grand et le bouton Capture, mais de nouvelles informations suggèrent que l’appareil bénéficiera également de mises à niveau notables de la caméra, y compris des modules plus grands. Des photos récentes montrent que les nouveaux capteurs de l’iPhone 16 Pro nécessiteront un bloc de caméra plus grande que celle de l’iPhone 15 Pro.

Majin Bu a publié deux photos de l’étui de l’iPhone 16 Pro, et il est évident que les découpes pour les caméras sont grandes, ce qui suggère que le smartphone aura des capteurs plus grands que son prédécesseur.

L’iPhone 16 Pro devrait être équipé d’un écran de 6,3 pouces, soit 0,2 pouce de plus que l’iPhone 15 Pro. La caméra principale devrait passer d’un capteur de 1/1,28 pouce à un capteur de 1/1,14 pouce, améliorant ainsi la qualité des photos par rapport à l’iPhone 15 Pro, qui est déjà considéré comme l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo de 2024.

Nouveau capteur ultra grand-angle

L’ancienne caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels en service depuis 2019, sera remplacée par un capteur Sony IMX903 de 48 mégapixels. On ignore encore si ce nouveau capteur sera plus grand que l’actuel, mais si c’est le cas, il est facile de comprendre pourquoi l’île de caméra est plus grande.

Enfin, l’iPhone 16 Pro devrait bénéficier de la caméra téléobjectif optique 12 mégapixels 5x de l’iPhone 15 Pro Max, qui est déjà plus grande que l’unité téléobjectif de l’iPhone 15 Pro.

Bouton Capture et performances

Tous les nouveaux iPhone devraient être dotés d’un bouton Capture axé sur la photographie, il est donc logique qu’Apple équipe au moins certains des nouveaux modèles de meilleures caméras. Les images précédemment divulguées de modèles factices avaient également indiqué que l’iPhone 16 Pro aurait des capteurs plus grands que le modèle actuel.

Reste à voir comment la plus grande matrice de caméras et la taille de l’écran affecteront l’ergonomie du téléphone. Le modèle Pro sera vraisemblablement alimenté par un nouveau chipset de 3 nm et pourrait offrir une meilleure autonomie que la version actuelle.