Apple veut réinventer la photographie mobile avec le bouton Capture de l’iPhone 16

L’effervescence autour de l’intelligence artificielle et des mises à niveau modestes attendues pour la prochaine série d’iPhone pourrait être ponctuée d’une nouveauté assez marquante : Apple semble redécouvrir l’innovation à travers les boutons. Après l’introduction du bouton d’action sur les iPhone 15 Pro et Pro Max, il est prévu que la série iPhone 16 bénéficie d’un nouveau bouton Capture sur tous les modèles.

Selon divers rapports, le bouton Capture serait un bouton mécanique permettant d’accéder à l’application Appareil photo et de contrôler différentes fonctions. Il offrirait la possibilité de zoomer avant et arrière dans le viseur en glissant simplement sur le bouton.

Ce bouton Capture devrait également être sensible à la pression, offrant des fonctionnalités telles que la mise au point sur une image par une légère pression et le déclenchement de l’enregistrement vidéo par une pression plus forte.

Cette initiative vise clairement les passionnés de réseaux sociaux et de photographie qui souhaitent capturer l’instant rapidement, étant donné que le geste de glisser à droite depuis l’écran de verrouillage pour accéder à la caméra et le pincement sur l’écran pour zoomer ne semblent pas répondre aux attentes de nombreux utilisateurs.

Avec le bouton Capture, ce serait la 8e méthode d’accès à l’application Caméra sur les iPhone. Les méthodes moins pratiques incluent :

Glisser à droite sur l’écran de verrouillage,

L’icône de l’appareil photo sur l’écran de verrouillage lui-même (qui peut être désactivée),

Ouvrir directement l’application appareil photo,

Depuis le Centre de contrôle,

Utiliser les gestes de tapotement arrière,

Attribuer l’application appareil photo au bouton d’action,

Demander à Siri d’ouvrir l’application appareil photo.

Un bouton réellement utile ?

Cela m’amène à me demander si le bouton Capture s’avérerait réellement utile. Le bouton d’action sur l’iPhone 15 est assez polyvalent et Apple propose une interface agréable pour basculer entre différents modes, mais je n’ai pas vraiment vu mes amis avec un iPhone 15 Pro ou Pro Max l’utiliser autant qu’Apple le souhaiterait.

Le zoom avant et arrière, ainsi que le démarrage de la vidéo par la pression d’un bouton, pourraient être attribués aux boutons de volume. Nous avons vu d’autres fabricants proposer des boutons de volume programmables, mais cela ne satisferait pas l’engouement qu’Apple semble développer récemment pour les boutons. Au total, l’iPhone 16 disposerait de 5 boutons physiques si les rumeurs s’avèrent exactes.

Reste à voir si le bouton Capture s’avérerait plus utile que le bouton d’action, mais pour le moment, c’est une question à laquelle seul le temps pourra répondre.