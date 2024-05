Opera intègre l’IA Gemini de Google pour des fonctionnalités avancées dans Aria

Les utilisateurs du navigateur Opera peuvent obtenir des informations plus récentes et des réponses plus conversationnelles grâce à l’intégration des modèles d’intelligence artificielle Gemini de Google dans son extension d’intelligence artificielle Aria.

« Nos entreprises coopèrent depuis plus de 20 ans. Nous sommes ravis d’annoncer l’approfondissement de cette collaboration dans le domaine de l’IA générative afin de renforcer notre suite de services d’IA pour navigateur », a déclaré Per Wetterdal, EVP Partnerships chez Opera.

« Nous sommes heureux de renforcer notre coopération de longue date avec Opera en stimulant son innovation en matière d’IA dans le domaine des navigateurs », a déclaré Eva Fors, directrice générale de Google Cloud Nordic Region.

Aria, lancée l’année dernière, agit comme un assistant d’IA pour répondre aux questions des utilisateurs, écrire du code et effectuer d’autres tâches. Selon Opera, Aria ne s’appuie pas sur un seul modèle d’IA pour répondre aux utilisateurs, mais choisit le modèle d’IA qu’il estime le plus adapté à la tâche spécifique. Grâce à cette nouvelle intégration, Aria peut exploiter Gemini, qui, selon l’entreprise, fournit aux utilisateurs d’Opera « les informations les plus récentes avec des performances élevées ».

Aria est disponible sur tous les navigateurs Opera, y compris son navigateur de jeux, Opera GX.

La famille Gemini de Large Language Model se compose de plusieurs modèles de tailles et de capacités différentes. Gemini Nano est le plus petit et est principalement destiné aux appareils tels que les smartphones portables. Gemini Pro 1.5 et Gemini Pro 1.5 Flash sont de taille plus moyenne, et Gemini Ultra est le modèle le plus performant de Google. Gemini Pro et Gemini Ultra alimentent le chatbot Gemini.

Une aubaine pour les utilisateurs de Opera

Grâce à cette nouvelle intégration, les utilisateurs d’Opera peuvent entendre Aria lire ses réponses à voix haute « à la manière d’une conversation ». Les modèles d’IA texte-audio de Google alimentent la capacité de lecture à haute voix d’Aria d’une manière analogue à la fonction de lecture à haute voix de ChatGPT, qui lit les résultats du chatbot.

Ce n’est pas la première fois qu’Opera travaille avec les modèles d’IA de Google. Aria a ajouté une fonction de génération d’images en avril en utilisant le modèle Imagen 2 de Google, qui permet aux utilisateurs de générer des images directement à partir du navigateur Opera.

À l’instar de nombreux petits navigateurs, Opera a grandement bénéficié du fait que l’Union européenne a contraint Apple à faciliter la définition d’un navigateur par défaut pour les utilisateurs. L’intégration de Gemini pourrait aider le petit navigateur à gagner encore plus de parts de marché.