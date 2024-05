Outlook Lite intègre la messagerie SMS pour les appareils Android d’entrée de gamme

Microsoft Outlook pour Android est une application complète de messagerie et de calendrier, mais il existe également Outlook Lite pour les appareils d’entrée de gamme. Cette dernière application ajoute désormais une fonctionnalité intéressante : la prise en charge de la messagerie texte SMS.

Outlook Lite est une version modifiée de l’application Outlook conçue pour les appareils bas de gamme et les connexions réseau moins fiables, avec quelques fonctionnalités manquantes et des ajustements personnalisés par rapport à l’expérience Outlook complète. Microsoft a annoncé dans un article de blog que Outlook Lite peut désormais fonctionner comme un client SMS, ce qui lui permet d’afficher, d’envoyer et de recevoir des messages texte à l’aide de votre numéro de téléphone.

Les messages texte sont accessibles à partir du nouvel onglet « SMS » d’Outlook Lite et, comme pour la boîte de réception des e-mails, les messages sont classés dans des catégories telles que « Personnel » et « Promotions ». Microsoft a déclaré dans son article de blog que « les SMS sont intégrés à votre courrier électronique, à votre calendrier et à vos contacts, ce qui vous permet de rester en contact avec vos correspondants dans une seule application ».

L’intégration actuelle n’est pas vraiment intégrée au reste d’Outlook : tous les messages SMS se trouvent dans un onglet différent. Toutefois, Microsoft a indiqué qu’elle travaillait à une meilleure intégration avec le courrier électronique et le calendrier, à la sauvegarde des messages dans le cloud et à des « fonctions de sécurité améliorées ». Il serait intéressant de voir une boîte de réception unifiée contenant à la fois les e-mails et les SMS, mais cela risque de ne pas fonctionner dans la réalité.

Il convient de noter que cette intégration des SMS ne fonctionnera pas avec les messages envoyés et reçus via RCS. La nouvelle technologie RCS utilisée par Google Messages et quelques autres applications n’a pas d’API ouverte, de sorte que les applications comme Outlook ne peuvent pas accéder aux messages RCS comme elles le font avec les SMS. La nouvelle intégration n’est pas non plus disponible dans l’application Outlook classique, et il n’est pas certain qu’elle arrive un jour dans cette version.

Une fonctionnalité délaissée par les autres clients que Outlook Lite

Il est intéressant de noter qu’Outlook Lite ajoute l’intégration des SMS après que d’autres applications de messagerie populaires l’aient abandonnée. Facebook Messenger a supprimé l’intégration des SMS en septembre 2023, après avoir permis aux utilisateurs de voir leurs conversations SMS à côté des messages envoyés via Facebook. Signal Messenger a commencé à supprimer la prise en charge des SMS en 2022, invoquant la confusion avec les utilisateurs et le manque de prise en charge du chiffrement.

Vous pouvez télécharger Outlook Lite sur le Google Play Store. Il n’est disponible que sur les appareils Android, et non sur les iPhone et les iPad.