Microsoft booste les performances de Edge avec WebUI 2.0

Microsoft Edge ne cesse de s’enrichir de nouvelles fonctionnalités, mais la plupart d’entre elles ne sont pas très utiles. Heureusement, la dernière amélioration en date fera le bonheur de presque tout le monde : des performances plus rapides.

Dans le cadre de son projet interne « WebUI 2.0 », Microsoft réécrit de nombreux éléments de l’interface du navigateur Web Edge pour qu’ils se chargent plus rapidement et soient plus réactifs.

Le panneau « Éléments essentiels du navigateur » a été le premier composant à être retravaillé, et Microsoft indique qu’il est « désormais 42 % plus rapide pour les utilisateurs de Edge et 76 % plus rapide pour ceux d’entre vous qui utilisent un appareil sans SSD ou avec moins de 8 Go de RAM ».

Même si Microsoft Edge est une application de bureau native, des éléments tels que la page Nouvel onglet, les pages de paramètres, les panneaux latéraux et d’autres interfaces du navigateur sont essentiellement des pages Web intégrées. Ces vues intégrées présentent le même problème que de nombreux sites et applications Web ordinaires : le chargement complet des boutons et menus importants peut prendre un certain temps. Google Chrome, Mozilla Firefox et la plupart des autres navigateurs Web présentent également un mélange d’interfaces natives et web (l’ensemble de l’interface de Firefox est stylisée à l’aide de CSS).

Microsoft travaille actuellement à la mise à jour du panneau des favoris, qui devrait être environ « 40 % plus rapide », et d’autres composants seront retravaillés au cours des prochains mois.

Pas une révolution, mais une évolution pour Edge

Microsoft a déclaré dans son article de blog :

Dans ce projet, nous avons construit une architecture entièrement nouvelle, basée sur le balisage, qui minimise la taille de nos paquets de code et la quantité de code JavaScript qui s’exécute pendant le parcours d’initialisation de l’interface utilisateur. Cette nouvelle architecture interne de l’interface utilisateur est plus modulaire, et nous nous appuyons désormais sur un référentiel de composants Web qui sont optimisés pour les performances des moteurs Web modernes.

C’est une bonne chose de voir Edge devenir un peu plus rapide et plus réactif, mais la suppression de tous les déchets non liés qui se sont accumulés au fil des ans (comme les jeux dans la barre latérale) contribuerait également à améliorer les performances et la convivialité. Cela n’arrivera probablement pas, alors essayez d’apprécier l’interface plus rapide. Vous pouvez également essayer de passer à Firefox, qui surpasse Chrome et Edge dans certains tests de performance et offre beaucoup moins de fonctionnalités superflues.