Voici Opera Aria, le navigateur basé sur GPT d’OpenAI

L’IA modifie rapidement notre façon de travailler, de naviguer sur le Web et, naturellement, notre façon de concevoir les navigateurs et le rôle qu’ils peuvent jouer dans l’expérience en ligne des utilisateurs. Aria est notre premier produit qui se nomme lui-même.

Aria est désormais accessible dans plus de 180 pays dans les versions d’accès anticipé d’Opera pour Windows, macOS, Linux et Android, et les tests nécessitent un compte Opera.

La forme actuelle d’Aria, à savoir une interface de chat qui se connecte à l’utilisateur, est la première étape, et elle devrait être intégrée au navigateur dans les prochaines éditions. Il est à noter qu’Aria est à jour avec le matériel connecté à l’Internet et n’est pas limité au contenu datant d’avant 2021 .