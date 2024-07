Google prévoit d’intégrer Gemini dans des lunettes connectées avec EssilorLuxottica

Les lunettes connectées connaissent une renaissance, avec les ventes des lunettes Ray-Ban Meta en plein essor ces derniers mois. Désormais, il semble que Google souhaite se mesurer à Meta en intégrant son assistant Gemini dans des lunettes futuristes.

Selon le Financial Times, Meta est en discussions avancées avec le fabricant de Ray-Ban, EssilorLuxottica, pour acquérir une participation de 5 % dans l’entreprise. Cependant, The Verge rapporte que Google a récemment approché le fabricant de lunettes EssilorLuxottica pour intégrer son assistant Gemini dans de futures lunettes connectées.

Les sources de The Verge indiquent qu’il est « extrêmement improbable » que Meta perde son partenariat avec EssilorLuxottica au profit de Google, ajoutant qu’il est probable que Meta investisse effectivement dans la société.

Il est également noté que Google avait déjà collaboré avec Luxottica (avant sa fusion avec Essilor) pour créer les malheureuses Google Glass il y a presque 10 ans.

Cette nouvelle arrive alors que Google poursuit le développement de sa plateforme XR, destinée à alimenter des casques et des lunettes intelligentes. Google s’est associé à Samsung et Qualcomm pour un appareil, un rapport récent suggérant qu’une version pour développeurs pourrait être lancée en octobre, avant un lancement commercial prévu pour le premier trimestre 2025.

Les lunettes Ray-Ban Meta sans Gemini

Donc, même si Google parvient à convaincre EssilorLuxottica de fabriquer des lunettes connectées avec l’assistant Gemini, il faudra attendre un certain temps avant une sortie commerciale si cette plateforme est utilisée.

Les lunettes Ray-Ban Meta commencent à 329 euros et offrent l’assistant IA de Meta, une caméra de 12 mégapixels avec un indicateur de confidentialité, un support de diffusion en direct et des haut-parleurs intégrés. Meta a également récemment mis à jour les lunettes connectées pour offrir un enregistrement vidéo plus long (jusqu’à trois minutes), ainsi que le support d’Amazon Music et de l’application de méditation Calm.