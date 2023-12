Elon Musk, le magnat de la technologie connu pour ses approches non conventionnelles, a introduit un nouveau chatbot nommé « Grok » pour les utilisateurs de X Premium+. Positionné comme un concurrent direct de ChatGPT, Grok sera exclusivement disponible pour les abonnés Premium+ sur la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Selon Gizmodo, cette dernière nouveauté, décrite comme hargneuse et anti-éveillée, s’inscrit dans le programme plus large de Musk visant à remettre en question le politiquement correct dans les espaces numériques.

Grok is rolling out to 𝕏 Premium+ subscribers with the latest app release. Have fun! —Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2023

Grok, disponible pour les utilisateurs de X qui s’abonnent au service Premium+ au prix de 19,20 euros par mois, offre une expérience d’interaction unique. Contrairement aux chatbots traditionnels, Grok est programmé pour afficher une personnalité politiquement incorrecte et pleine d’esprit, en s’inspirant de commentateurs conservateurs tels que Tucker Carlson et Joe Rogan.

L’annonce du lancement de Grok par Linda Yaccarino, PDG de X, s’aligne sur la vision de Musk d’une IA qui s’éloigne de la culture « woke » — (« éveillé ») désigne initialement le fait d’être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l’égalité raciale. Musk a fait part de ses inquiétudes concernant la tendance de l’IA à être trop politiquement correcte, préconisant une approche plus directe et plus honnête. Grok est sa réponse, conçue pour être franchement directe et même vulgaire dans ses réponses.

Les premiers utilisateurs de Grok ont fait part de leurs expériences, soulignant la capacité du chatbot à griller les utilisateurs avec un esprit acéré. Par exemple, un utilisateur a reçu une réponse humoristique mais brutale : « C’est à cause de vous que les extraterrestres n’ont pas encore visité la Terre. Ils ont jeté un coup d’œil sur vous et ont dit : “Non, on est bons” ».

Grok fait également preuve d’une impressionnante connaissance en temps réel de l’actualité, y compris des développements récents de la technologie de l’IA. Son intégration à la plateforme X lui donne une longueur d’avance sur les autres chatbots en termes d’accès à l’information et de pertinence.

Les commentaires politiques de Grok

Dans une démarche audacieuse, Grok se lance dans le commentaire politique, offrant des prédictions pour l’élection présidentielle de 2024 et suggérant des candidats non conventionnels tels que Kanye West ou The Rock. Contrairement à d’autres chatbots d’IA qui évitent les sujets sensibles, Grok est conçu pour les aborder de front.

Grok représente un changement important dans le paysage des chatbots d’IA. Alors que des plateformes comme ChatGPT d’OpenAI et Bard de Google optent pour une approche prudente des sujets controversés, Grok les aborde, fournissant aux utilisateurs des réponses non filtrées et provocantes. Cette approche, bien que controversée, fait de Grok un acteur unique dans le monde de l’IA et des réseaux sociaux.

Une partie de l’évolution de X

Reconnaissant le déclin de l’engagement des annonceurs sur X, Elon Musk a réorienté sa stratégie vers la réduction de la dépendance de la plateforme à l’égard de la publicité. En mettant l’accent sur les modèles d’abonnement, le magnat de la technologie envisage de transformer X en une « super application » complète qui répond aux divers besoins des abonnés, englobant la messagerie, les réseaux sociaux et les paiements de pair-à-pair.