Elon Musk poursuit OpenAI et son PDG Sam Altman pour rupture de contrat

Après que le New York Times a poursuivi OpenAI pour violation du droit d’auteur, Elon Musk, fondateur de Tesla et SpaceX et ancien cofondateur d’OpenAI, s’est joint aujourd’hui à une nouvelle action en justice contre OpenAI et son PDG Sam Altman. En effet, Elon Musk poursuit OpenAI, son PDG Sam Altman, ainsi que d’autres personnes, les accusant d’avoir violé des engagements contractuels établis lors de la création de l’entreprise en 2015, alors qu’il avait participé à sa fondation en 2015.

L’action en justice lancée par le PDG de Tesla inclut également le cofondateur d’OpenAI, Greg Brockman. La plainte indique que Brockman, aux côtés d’Altman, a initialement proposé à Musk de créer une entité à but non lucratif et open source visant à faire progresser la technologie de l’intelligence artificielle pour le « bénéfice de l’humanité ». Musk a cofondé OpenAI en 2015, mais s’est retiré du conseil d’administration de la société en 2018.

L’action en justice soutient que la réorientation de l’entreprise soutenue par Microsoft vers des objectifs axés sur le profit va à l’encontre de l’accord initial. Elle souligne que Musk pensait que ce pivot constituait une « menace existentielle dans l’AGI ».

Les avocats représentant Musk ont déclaré que « Altman a proposé à Musk d’unir leurs forces pour former un laboratoire d’IA à but non lucratif qui essaierait de rattraper Google dans la course à l’AGI, mais qui serait à l’opposé de Google ».

Le procès ajoute qu’avec Brockman, ils sont parvenus à un consensus sur l’éthique fondamentale du nouveau laboratoire d’IA. Selon cet accord, OpenAI « serait une organisation à but non lucratif développant l’AGI pour le bénéfice de l’humanité, et non pour une société à but lucratif cherchant à maximiser les profits de ses actionnaires ; et (b) serait open source, équilibrant uniquement les considérations de sécurité compensatoires, et ne garderait pas sa technologie fermée et secrète pour des raisons commerciales exclusives ».

Elon Musk fait concurrence à OpenAI

L’organisation aurait été créée pour faire contrepoids au projet DeepMind de Google. Toutefois, contrairement à ses homologues, la mission d’OpenAI était de faire avancer la cause de l’humanité, en évitant les motivations liées au profit qui sous-tendent généralement les entités privées à but lucratif.

En janvier, la start-up d’intelligence artificielle xAI de l’entrepreneur milliardaire était en pourparlers pour « lever jusqu’à 6 milliards de dollars ». xAI a fait les gros titres en 2023 lorsque « Grok », un chatbot positionné comme un adversaire du ChatGPT d’OpenAI, a été présenté.

Une autre société connue sous le nom de Groq a déposé une marque déposée en 2016, alors qu’elle n’en était qu’à ses débuts. Il n’est donc pas surprenant qu’elle ait envoyé une lettre de cessation et de désistement au milliardaire de Tesla à propos de sa décision d’intituler sa société d’un nom aussi similaire.