Windows 11 24H2 : Adieu à WordPad, Cortana et Tips

Microsoft prépare une mise à jour significative avec la version Windows 11 24H2. En plus des nombreuses nouvelles fonctionnalités, cette mise à jour inclura la suppression de trois applications emblématiques : WordPad, Cortana et Tips.

Voici les détails de ces changements et ce que cela signifie pour les utilisateurs.

Adieu Cortana !

Cortana, l’assistant virtuel de Microsoft, sera supprimé en tant qu’application autonome dans Windows 11 24H2. Cependant, Cortana continuera d’exister dans certaines applications comme Microsoft Teams Display, Outlook Mobile, Teams Mobile et Microsoft Teams Rooms.

Cette décision est en ligne avec la nouvelle orientation de Microsoft vers l’IA, avec une version en plein écran de Copilot qui remplacera Cortana. Copilot sera désormais traité comme une application à part entière, analogue à l’application ChatGPT récemment annoncée pour Mac.

Fin de WordPad

WordPad, l’éditeur de texte de Microsoft présent depuis Windows 95, ne recevra plus de mises à jour et sera progressivement supprimé. Microsoft recommande aux utilisateurs de se tourner vers Microsoft Word et Windows Editor pour la création et l’édition de documents.

Bien qu’aucune date précise de suppression n’ait été annoncée, la fin de WordPad marque la fin d’une ère pour de nombreux utilisateurs.

Mise à jour du contenu de Tips

L’application Tips, qui fournit des conseils et des informations sur les nouvelles fonctionnalités de Windows, continuera de recevoir des mises à jour de contenu jusqu’à sa suppression. Microsoft n’a pas encore précisé quand cette application sera retirée, mais les utilisateurs peuvent s’attendre à ce qu’elle disparaisse avec l’arrivée de la version Windows 11 24H2 et de Windows Server 2025.

Autres changements notables dans Windows 11 24H2

Programmation avec VBScript

Microsoft a également annoncé que VBScript, un des outils de programmation emblématiques, deviendra une fonctionnalité à la demande avec la mise à jour Windows 11 24H2, activée par défaut. Cette application sera supprimée à l’avenir, et Microsoft encourage les utilisateurs à se tourner vers PowerShell et JavaScript, des outils plus adaptés au développement web moderne.

Nouvelles exigences matérielles et support Wi-Fi 7

La mise à jour Windows 11 24H2 apportera des changements importants en matière de matériel, avec des exigences centrées autour des extensions SSE4.2 (Streaming SIMD Extensions 4.2). De plus, cette mise à jour introduira le support pour Wi-Fi 7, la dernière évolution de la norme de réseau sans fil IEEE 802.11, offrant des performances accrues et une meilleure connectivité.

La mise à jour Windows 11 24H2 de Microsoft marque une étape importante avec la suppression de certaines applications emblématiques et l’introduction de nouvelles fonctionnalités et exigences matérielles. Bien que ces changements puissent être décevants pour certains utilisateurs, ils reflètent l’engagement de Microsoft à moderniser et améliorer son système d’exploitation pour répondre aux besoins actuels des utilisateurs et des développeurs.