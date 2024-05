iPad mini 7 avec un écran OLED prévu pour 2026 : Un longue attente

Selon une récente feuille de route d’Apple, le prochain iPad mini, modèle de 7e génération, ne sera pas lancé cette année, ni même l’année prochaine. En effet, le nouvel iPad mini 7, doté d’un écran OLED de 8,4 pouces, est attendu pour 2026.

Un rapport en provenance de Corée, publié par Naver, confirme que Samsung a commencé à développer une dalle OLED dans la gamme des 8 pouces destinée à cet appareil.

Le rapport cite un « initié de l’industrie » qui déclare : « Je comprends que Samsung Display a commencé à développer des échantillons pour l’iPad mini OLED le mois dernier à la demande d’Apple. Après avoir développé des échantillons initiaux au premier semestre de cette année, nous pourrons entrer dans la phase de développement pour la production de masse d’ici la fin de l’année ».

Cette démarche marque une avancée significative dans l’intégration de la technologie OLED pour les futurs iPad mini, bien que l’utilisation de la technologie OLED tandem, employée dans les iPad Pro (2024), ne soit pas prévue pour ce modèle.

L’écran de l’iPad Pro (2024) bénéficie de la technologie OLED tandem, qui utilise deux couches d’OLED pour une meilleure luminosité et une durabilité accrue. Cependant, cette technologie est coûteuse. Pour compenser ce surcoût, Apple a augmenté le prix de base de l’iPad Pro de 13 pouces (2024), le faisant passer à 1 569 euros. Cette stratégie de hausse de prix ne semble pas adaptée pour l’iPad mini, un appareil plus accessible financièrement.

Prix et stockage de l’iPad mini 7

L’iPad mini de sixième génération, lancé en 2021, était proposé à partir de 609 euros pour un modèle avec 64 Go de stockage. Si Apple opte pour un écran OLED pour l’iPad mini 7, il est probable que le modèle de base soit doté d’une plus grande capacité de stockage. Cette stratégie permettrait à Apple de justifier une augmentation de prix tout en offrant une valeur ajoutée avec un espace de stockage supplémentaire.

En résumé, l’iPad mini 7 avec un écran OLED ne devrait pas voir le jour avant 2026. Samsung a déjà entamé le développement des panneaux OLED pour cet appareil, et Apple pourrait ajuster les spécifications de stockage pour atténuer les coûts liés à cette transition technologique. L’attente sera longue, mais les améliorations prévues promettent de faire de ce nouvel iPad mini un appareil encore plus performant et attrayant pour les consommateurs.