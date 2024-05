VBScript deviendra optionnel dans Windows 11 avant sa suppression finale

Visual Basic Scripting Edition, ou VBScript, est un langage de script et un outil d’automatisation pour Windows depuis son introduction en 1996. Microsoft vient de confirmer que VBScript sera rendu optionnel dans Windows 11 dans le courant de l’année, avant d’être éventuellement supprimé.

VBScript est un composant préinstallé depuis Windows 98, initialement comme alternative à l’écriture de scripts bash. Toutefois, de nombreuses autres technologies de script ont été ajoutées à Windows depuis lors, notamment PowerShell et JavaScript.

VBScript est aujourd’hui plus souvent utilisé pour des attaques de logiciels malveillants que pour l’usage auquel il était destiné à l’origine — la technologie VBA analogue est désormais désactivée dans les documents Office téléchargés pour la même raison — et Microsoft commence donc à l’abandonner progressivement.

Windows 11 24H2, la prochaine version majeure de Windows qui sortira dans le courant de l’année, fera de VBScript une fonctionnalité optionnelle, tout comme l’ancienne application Windows Media Player. Elle sera toujours activée par défaut, de sorte que VBScript continuera à fonctionner, mais ce changement donnera aux utilisateurs et aux administrateurs informatiques la possibilité de la supprimer complètement des ordinateurs s’ils n’en ont pas besoin. Même si vous n’avez jamais ouvert ou écrit un fichier VBScript, il peut s’agir d’une dépendance pour une application que vous avez installée.

Microsoft indique qu’il prévoit de désactiver VBScript par défaut « vers 2027 », et que pour le réactiver, il faudra activer la fonction optionnelle dans les paramètres.

Quelque temps plus tard, VBScript sera totalement supprimé de Windows, sans possibilité de le réactiver, mais il n’existe pas encore de calendrier prévisionnel. On peut supposer que cela ne se produira que lorsque la plupart des logiciels modernes auront supprimé toute dépendance à l’égard de VBScript.

Une excellente nouvelle, à commencer par VBScript

Microsoft a déclaré dans un article de blog : « En octobre 2023, nous avons annoncé notre engagement à fournir les expériences les meilleures et les plus efficaces en supprimant progressivement VBScript. À partir de la nouvelle version du système d’exploitation prévue pour la fin de l’année, VBScript sera disponible sous forme de fonctionnalités à la demande (FOD). Cette fonctionnalité sera complètement retirée des futures versions du système d’exploitation Windows, au fur et à mesure que nous passerons à l’utilisation plus efficace de PowerShell ».

C’est une bonne chose de voir plus d’efforts pour moderniser Windows et éliminer progressivement les composants hérités qui peuvent présenter des risques pour la sécurité ou les performances. L’abandon de VBScript sera ennuyeux pour certains, mais au moins Microsoft laisse quelques années à tout le monde pour s’y retrouver.