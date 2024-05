Rumeurs du Nothing Phone (3) : Un nouveau bouton pour l’IA ?

Cela fait presque un an que Nothing a lancé le Nothing Phone (2), et nous attendons donc naturellement des nouvelles du Nothing Phone (3). Récemment, Carl Pei, PDG de Nothing, a tweeté une série de photos présentant les mises à jour de l’interface utilisateur de Nothing OS. Bien que les changements logiciels soient intéressants en soi, les gens de Beebom ont rapidement remarqué que le smartphone présenté sur les photos de Pei pourrait très bien être le Nothing Phone (3).

Le Phone (1), le Phone(2) et le plus récent Phone (2a) sont tous dotés de trois boutons — deux boutons de volume sur le côté gauche et un bouton d’alimentation sur le côté droit.

Cependant, le smartphone figurant sur les photos de Pei possède clairement un bouton supplémentaire sur le côté droit, placé juste en dessous du bouton d’alimentation.

L’utilité de ce nouveau bouton reste un mystère, mais sa présence est particulièrement intrigante étant donné les rumeurs entourant la prochaine série iPhone 16 d’Apple. Il est généralement admis qu’Apple introduira également un nouveau bouton juste en dessous du bouton d’alimentation sur les iPhone de nouvelle génération.

Dans le cas d’Apple, ce nouveau bouton aurait plusieurs fonctions, et pourrait servir de bouton d’obturation ou de lancement de l’appareil photo. On suppose également qu’il pourrait offrir d’autres actions personnalisables, peut-être liées aux fonctions d’IA intégrées d’Apple dans la prochaine mise à jour d’iOS.

L’IA au coeur du Nothing Phone (3)

La récente annonce par Nothing de l’intégration de ChatGPT dans Nothing OS soulève la possibilité que ce nouveau bouton ait une fonction similaire, agissant comme un bouton dédié à l’IA pour un accès rapide aux fonctions alimentées par l’IA.

Pour l’instant, les détails sur le Nothing Phone (3) sont rares, mais on s’attend à ce qu’il soit équipé d’une puissante puce Snapdragon de série 8, d’améliorations apportées aux lumières LED Glyph uniques et d’une expérience utilisateur globale améliorée.