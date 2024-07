Huawei poursuit MediaTek pour violation de brevets en Chine

Huawei a récemment déposé une plainte contre MediaTek devant un tribunal de district chinois, accusant ce dernier d’avoir enfreint sa propriété intellectuelle. Huawei, détenteur de nombreux brevets dans le domaine des technologies mobiles, possède environ 20 % des brevets mondiaux sur la 5G.

L’entreprise détient également un grand nombre de brevets essentiels à certaines normes industrielles, appelés SEP (Standard Essential Patents), qui doivent être licenciés selon des termes justes, raisonnables et non discriminatoires (FRAND).

Depuis que les États-Unis ont inscrit Huawei sur la liste des entités en 2019, le fabricant chinois s’efforce de collecter les redevances impayées. L’année suivante, le Département du Commerce américain a modifié ses règles d’exportation, empêchant les fonderies utilisant des technologies américaines de livrer des puces de pointe à Huawei. Cela a mis un coup d’arrêt à l’activité de HiSilicon, la division de Huawei spécialisée dans la conception de puces pour ses smartphones. Avant cette modification, Huawei était le deuxième plus gros client de TSMC, après Apple.

Selon une source citée par Nikkei Asia, Huawei a intenté cette action en justice contre MediaTek pour collecter des redevances qu’il pourrait réinvestir en recherche et développement.

Cette même source indique que Huawei souhaite également démontrer au monde la puissance de ses capacités technologiques. Une autre source mentionne que Huawei a engagé des poursuites contre plusieurs entreprises afin de trouver de nouvelles sources de revenus après le déclin de son activité smartphone.

En 2022, Huawei a généré 560 millions de dollars de revenus grâce à ses brevets.

Renforcement des actions judiciaires de Huawei

L’année dernière, Huawei a engagé des poursuites pour percevoir des redevances auprès de 30 entreprises japonaises de petite et moyenne taille qui utilisaient ses technologies brevetées sans autorisation. Selon Nikkei Asia, environ 200 entreprises versent actuellement des royalties à Huawei. L’année dernière, le fabricant a conclu des accords de licence croisée sur la 5G avec des entreprises majeures du secteur technologique mobile, comme OPPO et Samsung. Huawei dispose également d’accords de licence croisée avec des constructeurs automobiles européens tels que Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, BMW et Porsche.

MediaTek, de son côté, est le principal fournisseur mondial de processeurs d’application (AP) pour smartphones. Le processeur phare actuel, le Dimensity 9300, présente une configuration unique sans cœurs d’efficacité. Le Dimensity 9400, dont l’annonce est prévue pour le quatrième trimestre de cette année, devrait comporter une configuration incluant un cœur CPU Cortex-X5 Prime, quatre cœurs CPU Cortex-X4 Prime et quatre cœurs CPU Cortex-A720 performants. Plus tôt dans la journée, nous avons rapporté que le prochain flagship de OPPO devrait être alimenté par le SoC Dimensity 9400.