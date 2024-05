Nothing veut réinventer les Paramètres rapides avec un nouveau design

Le principal argument de vente des smartphones de Nothing est leur interface utilisateur. Elle offre une expérience Android propre, proche de la version de base, avec la touche unique de Nothing. Cependant, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur opinion sur la fadeur et la lourdeur du panneau des paramètres rapides dans son état actuel. Il semble que l’entreprise ait écouté les commentaires, puisque le PDG Carl Pei a montré sur X un panneau de paramètres rapides redessiné pour la série Nothing Phone.

Mardi, Pei a partagé deux images des nouveaux paramètres rapides dans un post X ; l’une en mode sombre et l’autre en mode clair. Les images montrent le panneau des paramètres rapides en mode réduit et en mode étendu, ce qui permet aux utilisateurs de voir clairement à quoi ils ressembleront.

Le design est moderne tout en conservant l’esthétique minimale de Nothing OS. Le bouton de réglage rapide en forme de pilule est remplacé par des icônes circulaires traditionnelles. Le bouton Wi-Fi, qui prenait beaucoup de place, est désormais plus petit, comme il se doit. Les données mobiles disposent désormais de leur propre bouton. Cependant, le bouton Bluetooth reste analogue, rectangulaire, et affiche un aperçu des appareils connectés.

Dans ce concept, le curseur de luminosité est plus épais et déplacé vers le bas, ce qui le rend plus visible et accessible d’une seule main. Cependant, il est toujours nécessaire d’ouvrir complètement le panneau des réglages rapides pour ajuster la luminosité. Vous disposez également d’une sorte de curseur horizontal pour basculer entre les modes Sonnerie et Vibration.

Les plus attentifs remarqueront un dégradé qui apparaît lorsque le panneau de paramètres rapides est développé et qui correspond aux couleurs de la pochette de l’album. Ce sera une touche très agréable si ce dégradé change de couleur en fonction de l’album ou du contenu en cours de lecture. Comme Carl l’a mentionné, il s’agit d’un travail en cours, donc nous pourrions le voir avec la sortie de Nothing OS 3 plus tard dans l’année.

Une bonne chose pour les utilisateurs

Je ne peux pas m’empêcher de remarquer qu’il ressemble étrangement aux réglages rapides sur les appareils OxygenOS et ColorOS. Ce nouveau design a effectivement l’air plus raffiné et poli. Mais il va contrarier les puristes de la version stock d’Android qui aimaient le look en forme de pilule proche de cette dernière.

Il y a beaucoup de choses à faire avec le design, mais je le trouve meilleur que ce que nous avons dans Nothing OS 2.5 pour l’instant.