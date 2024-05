iOS 18 : Partenariat entre Apple et OpenAI pour intégrer ChatGPT

Apple a signé un accord avec OpenAI pour intégrer des fonctionnalités de chatbot dans iOS 18, selon le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, dans sa newsletter PowerOn. Ce partenariat sera un élément clé de l’événement WWDC 2024 prévu en juin.

L’accord entre Apple et OpenAI permettra d’intégrer ChatGPT dans iOS 18, offrant ainsi une fonctionnalité de chatbot avancée aux utilisateurs d’iPhone. Ce partenariat vise à enrichir l’expérience utilisateur en proposant des analyses de textes plus longs, la génération d’images et d’autres tâches exigeantes.

Apple ne souhaite pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La société travaille toujours sur un accord avec Google pour offrir Gemini comme option supplémentaire, bien que cette collaboration ne soit pas attendue pour être annoncée le mois prochain. En outre, Apple discuterait avec Anthropic.

Cette stratégie de diversification permet à Apple de ne pas dépendre d’un seul fournisseur de technologie IA.

En parallèle, Apple développe son propre modèle d’IA, Ajax, destiné à l’analyse de texte sur l’appareil, aux réponses intelligentes et aux résumés. Cela signifie que ChatGPT et les technologies d’OpenAI seront utilisées pour des tâches plus complexes, tandis qu’Ajax se concentrera sur des fonctions plus légères et locales.

Nouvelles fonctionnalités d’iOS 18

Outre l’intégration de ChatGPT, iOS 18 pourrait apporter d’autres fonctionnalités basées sur l’IA, telles que la création d’emojis personnalisés. Ces nouveautés visent à améliorer la personnalisation et l’interactivité des appareils Apple.