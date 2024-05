Accueil » L’iPhone SE 4 : Design moderne et performances à prix abordable en 2025

L’iPhone SE de troisième génération d’Apple, bien que populaire, commence à montrer son âge face aux meilleurs smartphones 5G Android à budget limité d’aujourd’hui.

Sorti il y a plus de deux ans, ce modèle de 4,7 pouces affiche des bordures d’écran rappelant 2016. Toutefois, en tant qu’iPhone le plus abordable, vendu officiellement par Apple, il conserve une certaine popularité. Cependant, cela pourrait bientôt changer avec l’arrivée inévitable de son successeur, l’iPhone SE 4, prévue pour 2025.

Selon les rumeurs, l’iPhone SE 4 pourrait arborer un design inspiré de l’iPhone 14, tout en maintenant un prix attractif de 429 dollars pour le modèle de 64 Go, analogue à l’iPhone SE (2022). Même si une augmentation de prix est possible, celle-ci ne devrait pas dépasser 10 %, ce qui fixerait le prix de départ à environ 499 dollars. Cette approche permettrait à Apple de rester compétitif face aux smartphones Android de milieu de gamme, tels que le Google Pixel 8a et le futur Pixel 9a.

Malheureusement, il semble qu’Apple pourrait opter pour des prix régionaux plus élevés. La source note que le prix de l’iPhone SE 4 augmentera d’environ 15 % en Europe et dans d’autres pays, que le prix augmente aux États-Unis ou non. Les augmentations de prix ne sont jamais souhaitables, mais en vérité, ces chiffres ne semblent pas trop déraisonnables — à part le fait qu’Apple semble adopter une approche centrée sur l’Amérique pour ses prix.

Le futur iPhone SE 4 est attendu avec plusieurs améliorations notables :

Écran et design : Il pourrait être doté d’un écran OLED de 6,1 pouces avec une encoche analogue à celle de l’iPhone 14, en remplacement de l’actuel écran LCD de 4,7 pouces. Processeur et performances : L’appareil devrait embarquer un processeur A16 Bionic, garantissant des performances robustes pour les tâches quotidiennes. Technologie Face ID : L’intégration de la technologie Face ID marquerait une avancée significative par rapport au Touch ID de la génération actuelle. Connectivité : Avec l’USB Type-C, la connectivité Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3, l’iPhone SE 4 sera à jour avec les normes technologiques de 2025. Caméra et autonomie : La caméra arrière pourrait rester une unité de 12 mégapixels, mais des améliorations dans la qualité de l’image sont attendues. La batterie et les vitesses de charge devraient être analogues à celles de l’iPhone 14.

Compromis et limitations de l’iPhone SE 4

Pour maintenir un prix abordable, Apple devra faire quelques compromis. L’écran OLED, bien que de haute qualité, pourrait se limiter à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. De plus, comme pour les modèles récents, l’iPhone SE 4 ne devrait pas disposer de prise jack ni de port pour une carte microSD.

L’iPhone SE 4 pourrait représenter une offre imbattable dans le marché des smartphones abordables, grâce à son design modernisé, ses performances solides et son prix attractif. Avec une sortie prévue pour le printemps 2025, il est bien positionné pour défier les meilleurs smartphones Android de milieu de gamme.