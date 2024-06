Samsung Galaxy Book4 Edge : Révolution IA avec Snapdragon X Elite disponible en France

Samsung Electronics a dévoilé sa dernière innovation, le Samsung Galaxy Book4 Edge, désormais disponible sur certains marchés dans le monde entier. Ce nouveau PC est prêt à transformer le domaine de l’informatique alimentée par l’IA, offrant aux utilisateurs des niveaux de productivité et de créativité sans précédent.

Avec ses intégrations IA avancées et son puissant processeur Snapdragon X Elite, le Galaxy Book4 Edge est conçu pour combler le fossé entre le mobile et le PC, offrant une expérience transparente et hyperconnectée.

Le Galaxy Book4 Edge présente une série de fonctions d’intelligence artificielle qui redéfinissent ce que les utilisateurs peuvent réaliser avec un PC. Le processeur Snapdragon X Elite, équipé d’une unité de traitement neuronal (NPU) de 45 TOPS, offre des performances informatiques inégalées en matière d’IA. Cela permet aux utilisateurs d’accéder aux fonctions populaires de Galaxy AI sur un écran plus grand et plus immersif grâce à la nouvelle fonction Link to Windows. Grâce aux messages vocaux de Copilot, les utilisateurs peuvent effectuer des actions quotidiennes telles que la recherche de contacts ou l’envoi de messages sur leur téléphone en utilisant un langage naturel.

Productivité et créativité accrues avec le Galaxy Book4 Edge

Le Galaxy Book4 Edge est conçu pour stimuler la productivité et la créativité comme jamais auparavant. Il utilise à la fois l’IA sur l’appareil et l’IA dans le cloud pour s’assurer que les utilisateurs peuvent accéder à de nombreuses fonctions d’IA même lorsqu’ils sont hors ligne, tout en gardant leurs données sécurisées. Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Co-créateur : Génère et fait évoluer des œuvres d’art à partir d’invites textuelles en temps quasi réel.

Sous-titres en direct : Supprime les barrières linguistiques lors des appels vidéo en fournissant des sous-titres en temps réel.

Rappel (aperçu) : Aide les utilisateurs à retrouver plus rapidement et en toute sécurité le contenu qu’ils ont déjà vu.

Écran et design

Le Galaxy Book4 Edge est disponible en deux tailles d’écran : 14 pouces et 16 pouces Dynamic AMOLED 2X. Ces écrans offrent la meilleure expérience visuelle de leur catégorie grâce à la technologie Vision Booster, ce qui les rend parfaits pour la productivité en déplacement. Malgré ses puissantes fonctionnalités, le Galaxy Book4 Edge conserve un format ultrafin et léger, garantissant une portabilité sans compromis sur les performances.

Autonomie de la batterie et chargement

L’une des principales caractéristiques du Galaxy Book4 Edge est son impressionnante autonomie. Les utilisateurs peuvent profiter de 22 heures de lecture vidéo sur une seule charge, ce qui en fait l’appareil idéal pour les longues journées de travail ou les voyages. En outre, l’appareil prend en charge la recharge ultra-rapide, ce qui permet aux utilisateurs de se recharger rapidement et de retourner à leurs tâches sans temps d’arrêt important.

Le Samsung Galaxy Book4 Edge est disponible dès aujourd’hui sur certains marchés, notamment la France. Il est disponible dans une nouvelle couleur bleu saphir, qui ajoute une touche d’élégance à son design épuré. Il est vendu au prix de 2 099 euros.