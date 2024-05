Premières fuites de la Galaxy Tab S10 : Samsung prêt à rivaliser avec l’iPad

Les successeures de la série Samsung Galaxy Tab S9 ne devraient plus tarder à faire leur apparition, et une nouvelle fuite nous donne un premier aperçu des modèles en préparation pour rivaliser avec les meilleurs iPads d’Apple.

Premières informations sur la Galaxy Tab S10

Cette fuite provient de Android Headlines : des numéros de modèle ont fait surface, indiquant apparemment la Samsung Galaxy Tab S10+ et la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, destinées à un lancement international (comme on pouvait s’y attendre).

Aucune mention n’est faite ici d’une version standard de la Galaxy Tab S10, probablement parce que la tablette en est encore à un stade précoce de développement. Il ne fait guère de doute qu’une version de base de la tablette fera également son apparition.

Et c’est à peu près tout ce que nous pouvons tirer de cette fuite — cela ne nous dit pas grand-chose, mais cela montre que des travaux sont en cours pour offrir des alternatives Android aux nouveaux Apple iPad Air 13 pouces (2024) et iPad Pro 13 pouces (2024).

Date de lancement de la Galaxy Tab S10

Les tablettes — qu’elles soient fabriquées par Samsung, Apple ou un autre constructeur — ne sont pas lancées aussi régulièrement que les smartphones, ce qui rend difficile la prédiction de la date de sortie de la série Samsung Galaxy Tab S10.

Les tablettes Tab S9 (y compris la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra de 14,6 pouces) ont été officiellement dévoilées en août 2023. La gamme Galaxy Tab S8 précédente avait fait ses débuts en février 2022 — soit un intervalle d’environ 18 mois.

Si nous devons attendre à nouveau 18 mois, alors nous pouvons espérer l’arrivée de la Galaxy Tab S10, S10 Plus et S10 Ultra en février 2025. Il est possible qu’Apple lance d’autres tablettes — comme l’iPad mini 7 — d’ici là.

Nous n’avons encore entendu parler de rien concernant les spécifications ou le design des tablettes Galaxy Tab S10, et nous n’avons eu qu’une brève fuite sur cette série jusqu’à présent. Cela devrait probablement changer au cours du second semestre 2024.