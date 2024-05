Xbox arrive sur mobile : Lancement de la boutique mobile Xbox en juillet 2024

L’année dernière, Phil Spencer de Microsoft a révélé son intention de lancer un concurrent au Play Store de Google et à l’App Store d’Apple pour le populaire Xbox. À l’époque, il avait déclaré que le projet n’était pas pour tout de suite et qu’il pourrait être prêt plus tôt que prévu.

Il semble que son estimation était correcte, puisque la présidente de Xbox, Sarah Bond, vient de confirmer à Bloomberg qu’une boutique mobile Xbox sera mise en service en juillet 2024. La présidente de Xbox a ainsi révélé la date de lancement et la manière dont Microsoft compte éviter les règles strictes de l’App Store d’Apple.

« Nous allons commencer par intégrer notre propre portefeuille de jeux à [la boutique mobile Xbox], de sorte que des jeux comme Candy Crush et Minecraft apparaîtront dans cette expérience », a déclaré Bond. « Nous allons commencer par le Web, et nous le faisons parce que cela nous permet vraiment d’avoir une expérience accessible sur tous les appareils, dans tous les pays, quoi qu’il arrive et indépendamment des politiques des magasins à écosystème fermé ».

Les premiers jeux qui feront partie de la bibliothèque de la boutique comprennent des titres appartenant à Microsoft tels que Candy Crush et Minecraft. Toutefois, la bibliothèque s’enrichira de titres de partenaires de Microsoft dans les semaines à venir. La boutique se concentrera sur les jeux mobiles des différents studios de Microsoft, qui comprennent des succès comme Call of Duty : Mobile et Candy Crush Saga. Bond précise que l’entreprise étendra cette offre à ses partenaires à un moment donné dans l’avenir.

Bloomberg rapporte également qu’il s’agira d’une boutique basée sur un navigateur plutôt que sur une application. La décision d’opter pour un site Web plutôt que pour une application permettra à Microsoft de proposer des jeux pour toutes les plateformes, et pas seulement pour les mobiles.

Une expérience Xbox complète sur mobile

Si les jeux font naturellement partie de la boutique, il semble que les éléments clés de l’expérience Xbox seront également disponibles. Bond affirme qu’il n’existe pas de plateforme de jeu et de boutique qui « s’étende vraiment à tous les appareils — où votre identité, votre bibliothèque, votre identité, vos récompenses voyagent avec vous au lieu d’être enfermées dans un seul écosystème ». C’est ce que Microsoft tente de mettre en place avec sa boutique mobile Xbox.

Microsoft a également créé cette boutique en prévision de l’obligation faite à des sociétés comme Apple et Google d’ouvrir leurs boutiques d’applications mobiles, mais il est clair que le géant du logiciel ne souhaite pas attendre les résultats de la loi sur les marchés numériques en Europe ou toute autre potentielle action aux États-Unis.

Il sera difficile de mettre en place une boutique mobile exclusivement sur le web, et l’on ne sait pas encore comment Microsoft la positionnera comme une alternative aux jeux mobiles déjà présents sur les boutiques d’applications concurrentes. M. Bond affirme que Microsoft « s’étendra » au-delà du Seb, laissant entendre qu’elle pourrait bientôt lancer un véritable rival aux boutiques d’applications mobiles de Google et d’Apple.