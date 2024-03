Apple s’ouvre aux alternatives dans l’UE avec iOS 17.4 : Découverte des nouvelles libertés

Pour la première fois, Apple a été contraint d’ouvrir les portes de son App Store. La société déploie désormais iOS 17.4 et iPadOS 17.4 avec des modifications des politiques relatives aux applications dans l’Union européenne. Il s’agit de la quatrième grande mise à jour d’iOS 17 depuis la sortie du logiciel en septembre.

Grâce à la fameuse loi européenne sur les marchés numériques, alias DMA, Apple permet désormais aux utilisateurs de télécharger et d’utiliser des boutiques d’applications alternatives dans la région. Les utilisateurs de l’UE peuvent également définir ces boutiques d’applications tierces comme étant les applications par défaut de leurs appareils. Plusieurs boutiques d’applications alternatives seront bientôt disponibles, notamment Setapp, la boutique de jeux iOS d’Epic, et bien d’autres encore.

iOS 17.4 introduit également des systèmes de paiement alternatifs, la prise en charge de moteurs de navigation tiers et l’accès NFC pour les banques et les fournisseurs de paiement autres qu’Apple sur iOS et iPadOS. Toutes ces fonctionnalités ne seront disponibles qu’en Europe, la position d’Apple restant inchangée dans le reste du monde. Ces changements dans la politique d’Apple rendront l’utilisation des iPhone et des iPad très différente en Europe par rapport au reste du monde.

Voici les notes de version de la mise à jour iOS 17.4 qu’Apple partage avec ses clients de l’Union européenne :

Les résidents de l’Union européenne disposeront désormais de nouvelles options pour :

Installer des applications à partir de boutiques d’applications alternatives

Installer un navigateur Web avec d’autres moteurs de navigation que Webkit

Gérer le navigateur Web par défaut lors de la première ouverture de Safari

Utiliser d’autres options de paiement pour les applications de l’App Store avec le badge « achats externes ».

Certaines options requièrent le support des développeurs

Uniquement pour l’Europe !

Comme indiqué précédemment, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad aux États-Unis et dans d’autres parties du monde verront un journal des modifications différent qui ne mentionne pas les modifications de l’UE.

Parmi les autres changements communs à tous les utilisateurs d’iOS 17.4 figurent les transcriptions dans Apple Podcasts, de nouveaux emojis, la reconnaissance musicale, les annonces de messages Siri, la protection des appareils volés, la mise à jour des paramètres de santé de la batterie, et bien plus encore.