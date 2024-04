À partir de 2025, Netflix ne divulguera plus le nombre d’abonnés

Netflix a annoncé aujourd’hui qu’elle ne communiquerait plus le nombre d’abonnés trimestriels ni le montant des recettes par abonnement, à partir de son rapport sur les résultats du premier trimestre 2025 (qui sera publié l’année prochaine à la même époque). La nouvelle, qui n’est utile qu’à la communauté financière et à ceux d’entre nous qui s’intéressent à ce genre de choses pour gagner leur vie, a été annoncée dans le rapport sur les résultats du premier trimestre 2024 de la société.

« Nous nous concentrons sur le chiffre d’affaires et la marge d’exploitation comme principaux indicateurs financiers, et sur l’engagement (c’est-à-dire le temps passé) comme meilleur indicateur de la satisfaction des clients » a écrit Netflix dans sa lettre trimestrielle aux actionnaires. « À nos débuts, lorsque nous n’avions que peu de revenus ou de bénéfices, la croissance du nombre de membres était un indicateur fort de notre potentiel futur. Aujourd’hui, nous générons des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles (FCF) très importants. Nous développons également de nouvelles sources de revenus, comme la publicité et notre fonction de membre supplémentaire, de sorte que les adhésions ne sont qu’un des éléments de notre croissance ».

Netflix a également souligné l’état actuel de ses différents plans comme une autre raison de ne pas se concentrer autant sur le nombre total d’abonnés et le revenu moyen par membre, car un niveau de service peut avoir un revenu beaucoup plus élevé qu’un autre. Par exemple, Netflix a déjà déclaré qu’il gagnait en fait plus d’argent avec son service le moins cher, qui contient également de la publicité. Ce niveau est limité à une résolution plus faible et à l’utilisation d’un seul appareil à la fois (ce qui permet d’économiser sur la transmission des données), tout en compensant largement la différence grâce aux recettes publicitaires.

La lettre se poursuit : « Comme nous avons fait évoluer notre tarification et nos plans d’un seul à plusieurs niveaux avec différents points de prix selon le pays, chaque adhésion payante supplémentaire a un impact commercial très différent ». Netflix n’a pas donné de prévisions concernant le nombre de membres payants par trimestre (c’est-à-dire qu’il n’a pas prédit ce que sera ce nombre dans trois mois) depuis 2023.

Netflix a déclaré qu’il « annoncera les principaux jalons en matière d’abonnements au fur et à mesure que nous les franchirons ».

Netflix n’est pas la seule à procéder ainsi

Bien qu’il s’agisse d’un changement important dans la manière de procéder, Netflix ne sera pas la seule entreprise à ne pas informer régulièrement ses actionnaires (et le reste du monde) de la taille de son service. Apple en est l’exemple le plus célèbre. Elle indique le montant des recettes générées par une catégorie spécifique (iPhone, Mac, iPad, etc.), mais pas le nombre d’appareils vendus. Ou, pour faire une comparaison plus directe avec Netflix, Apple ne publie pas le nombre d’abonnés à son service de diffusion en continu, Apple TV+.

Il en va de même pour Google. Il ne donne pas de mises à jour régulières sur le nombre d’abonnés à YouTube TV, qui est le plus grand service de streaming en direct aux États-Unis.

Pour mémoire : Netflix a terminé le premier trimestre 2024 avec 269,6 millions d’abonnés, contre 260,28 à la fin de 2023.