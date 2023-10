Comment utiliser la fonction de transfert de profil de Netflix ?

En cliquant sur l’option Transférer le profil, vous serez invité à saisir votre propre adresse e-mail et un mot de passe pour votre nouveau compte. Vous devrez également entrer vos informations de facturation et choisir le plan Netflix que vous souhaitez. Une copie de votre profil sera conservée sur le compte d’origine au cas où vous auriez besoin de revenir en arrière. Une fois que vous aurez créé votre propre compte, vous pourrez découvrir certaines des fonctions intéressantes de Netflix que vous ne connaissiez peut-être pas.

Si vous utilisez un compte Netflix appartenant à quelqu’un qui ne vit pas avec vous, vous pourrez transférer votre profil une fois que le propriétaire du compte aura activé la fonction. Si vous disposez des identifiants de connexion au compte et que le propriétaire n’y voit pas d’inconvénient, vous pouvez vous rendre dans les paramètres du compte et activer la fonction vous-même.

Si vous possédez un compte Netflix et que vous avez partagé votre mot de passe avec quelqu’un d’autre, vous devez manuellement activer les transferts de profil pour que cette personne puisse transformer son profil en un compte autonome . Vous devrez également vous connecter à votre compte à l’aide d’un navigateur Web de bureau ; à l’heure où j’écris ces lignes, il n’est pas possible d’effectuer cette opération à l’aide des applications mobiles et TV de Netflix.

Netflix a annoncé qu’elle commencerait à appliquer sa politique de partage de mots de passe en mai 2023, bien qu’elle ne soit pas encore prête à sortir la guillotine pour ces comptes. La société a plutôt introduit de nouvelles options pour les abonnés qui souhaitent partager leur mot de passe avec quelqu’un qui ne vit pas sous le même toit : passer à un plan supérieur et payer un supplément, ou transférer le profil de la personne extérieure afin qu’elle puisse créer (et payer) son propre compte Netflix.