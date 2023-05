Retirez vos amis de Netflix ou payez 6 euros pour chacun d’eux !

Dommage que nous ne puissions pas revenir en 2017, lorsque Netflix déclarait : « L’amour, c’est partager un mot de passe ». Ahh, le bon vieux temps. Netflix est le premier service de streaming grand public à mettre en place des restrictions d’accès à distance, ce qui pourrait conduire de nombreuses personnes à annuler purement et simplement leur compte. Toutefois, si l’entreprise finit par réaliser des bénéfices plus importants, d’autres services de diffusion en continu pourraient essayer de prendre des mesures analogues afin de soutirer davantage d’argent aux utilisateurs existants. Disney+, par exemple, a toujours du mal à augmenter le nombre de ses abonnés.

Pour ceux qui l’ignorent, Netflix a commencé à tester son plan visant à éliminer le partage des mots de passe l’année dernière, avec des régions comme le Canada et d’autres qui l’ont vu arriver en février. Après un court délai, cette mesure est enfin appliquée en France, mais également aux États-Unis, et un grand nombre de personnes vont se voir retirer leur compte Netflix dans les jours à venir.

En revanche, les clients qui bénéficient d’une formule Netflix Premium plus onéreuse avec streaming 4K peuvent permettre à plusieurs amis ou membres de leur famille d’utiliser leur compte. Mais là encore, chaque personne coûtera 6 euros de plus par mois.

Les abonnés à l’offre Essentiel au tarif de 8,99 euros doivent éliminer tous les utilisateurs du service en se connectant et en supprimant les appareils non autorisés en dehors du foyer. Les détenteurs d’un abonnement Essentiel ne peuvent pas ajouter de membres supplémentaires. Vous pouvez transférer ces profils, ce qui permet à vos amis de conserver les listes de films recommandés et de continuer à les regarder, mais ils devront créer leur propre compte.