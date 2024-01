La fin d’une ère : Netflix va supprimer l’option Essentiel sans publicité

Dans son rapport sur les résultats publié mardi, Netflix a fait part de son intention de mettre fin à l’abonnement Essentiel sans publicité dans certains pays. Ce changement interviendra au cours du deuxième trimestre, en commençant par le Canada et le Royaume-Uni.

En conséquence, l’option à 15,49 dollars par mois deviendra l’abonnement sans publicité le plus abordable de Netflix, ce qui représente une augmentation significative par rapport à l’ancien abonnement à 11,99 dollars par mois. L’année dernière, les nouveaux abonnés au Canada ne pouvaient déjà plus souscrire à l’offre de base, un changement qui a ensuite été étendu aux États-Unis et au Royaume-Uni. À ce jour, aucune information sur la disparition de cette offre en France.

L’offre de Netflix financée par la publicité a atteint 23 millions d’utilisateurs actifs mensuels, ce qui souligne l’importance accordée par l’entreprise à l’expansion de ce service. Le PDG Greg Peters a souligné les améliorations apportées à l’offre financée par la publicité, telles que l’amélioration de la résolution, les flux multiples et les téléchargements. Netflix vise à rendre l’offre plus attrayante en ajustant les plans et les structures de prix.

Netflix a enregistré 13,1 millions d’abonnés supplémentaires au cours du dernier trimestre 2023, ce qui porte le nombre total d’abonnés à 247 millions. La société a connu une croissance accélérée, enregistrant une augmentation de 12 % de son chiffre d’affaires et portant sa marge d’exploitation à 21 %, dépassant ainsi l’objectif de 20 %. Le flux de trésorerie disponible pour 2023 a atteint 6,9 milliards de dollars.

Le service de Netflix a ajouté beaucoup de nouvelles fonctionnalités au fil des ans, avec des flux 4K et sa poussée dans les jeux, mais ne vous attendez pas à ce que ces mises à niveau soient gratuites pour toujours. Les dirigeants écrivent : « Au fur et à mesure que nous investissons dans Netflix et que nous l’améliorons, nous demanderons parfois à nos membres de payer un peu plus pour refléter ces améliorations ». L’année dernière, Netflix a augmenté le prix de ses formules Essentiel et Premium.

Accord avec la WWE et expansion du sport

Netflix a annoncé un accord de 10 ans et de 5 milliards de dollars pour la diffusion en continu de Monday Night Raw de la WWE, marquant ainsi une avancée significative dans le domaine du sport en direct. Cet accord fait suite aux récentes initiatives de Netflix dans le domaine de la diffusion de sports en direct, notamment le golf et un match de tennis auquel participera Rafael Nadal.

Selon le rapport, Netflix a enregistré une croissance de 12 % de son chiffre d’affaires, contre 6 % en 2022, et a augmenté sa marge d’exploitation à 21 %. L’entreprise a présenté ses stratégies pour 2024, en se concentrant sur l’amélioration du contenu de base, la diversification dans les jeux et les programmes liés au sport, l’expansion des activités publicitaires et l’amélioration des connexions avec les fans.

La vision de Netflix pour 2024

À l’avenir, Netflix envisage d’améliorer son offre de base (séries et films), d’élargir sa gamme de contenus (jeux, programmes en direct et programmes sportifs) et de développer son activité publicitaire.

L’entreprise vise à renforcer ses liens avec les fans par le biais du marketing, de produits de consommation et d’expériences innovantes en direct. Netflix se dit confiant dans son potentiel de croissance au sein d’un paysage du streaming en pleine expansion, en se concentrant sur l’offre de divertissements exceptionnels à ses membres.

À l’occasion de cette annonce, Netflix a indiqué dans son rapport que :