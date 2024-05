OnePlus 13 : Entre rumeurs et réalité, quoi attendre du nouveau modèle ?

Les rumeurs sur le OnePlus 13 se sont intensifiées, révélant un changement de design et des spécifications améliorées, bien que le OnePlus 12 ait été lancé en décembre dernier.

Depuis mars, diverses fuites ont émergé, suggérant notamment une refonte de l’agencement de la caméra. Un rendu diffusé par la source de Weibo, Fixed Focus Digital, nous donne un aperçu de la coque arrière du smartphone, montrant un agencement rectangulaire des caméras à la manière du OnePlus 10 Pro, plutôt que le bloc de caméra circulaire du OnePlus 12.

Cependant, un post sur X (anciennement Twitter) contredit cette rumeur. Yogesh Brar a indiqué sur ce réseau social que le smartphone conserverait un arrangement circulaire pour les caméras, semblable à celui du OPPO Find X7. Brar a également mentionné que le OnePlus 13 ne bénéficierait pas de nouvelles caméras principales ni de téléobjectif, contrairement aux précédentes rumeurs.

Brar a aussi confirmé que le OnePlus 13 serait équipé d’un écran « quad micro-curved », suggérant une légère courbure sur les quatre côtés pour améliorer l’esthétique et le confort d’utilisation. De plus, il a révélé que le smartphone intégrerait la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, qui, grâce à une nouvelle disposition des cœurs et à des cœurs personnalisés, devrait offrir une augmentation significative des performances. Ces améliorations devraient permettre d’augmenter considérablement les performances du smartphone.

Le OnePlus 13 ne sera pas lancé avant plusieurs mois

Selon les fuites antérieures, le OnePlus 13 conserverait la batterie de 5 400 mAh et la vitesse de charge de 100 W de son prédécesseur. Il serait doté d’un écran de 6,8 pouces, le rendant analogue en taille au OnePlus 12, et proposerait un capteur d’empreintes digitales sous l’écran plus fiable et sécurisé.

Étant donné la sortie du OnePlus 12 en décembre, il semble que le OnePlus 13 ne sera pas lancé avant plusieurs mois.