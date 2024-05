Découvrez Yelp Assistant : Le nouveau chatbot qui révolutionne la recherche locale

Yelp déploie un nouvel outil d’IA générative pour aider les clients à trouver des entreprises et des services et à s’y connecter. Bien connu pour ses recommandations de restaurants, Yelp, élargit son horizon avec le lancement de Yelp Assistant, un chatbot IA qui comprend « contextuellement » les besoins des utilisateurs pour les connecter avec des professionnels de services locaux.

Autrement dit Yelp Assistant agit comme un agent qui sélectionne et suggère des entreprises aux utilisateurs.

Si vous envisagez de remplacer votre baignoire, ce chatbot vous posera des questions sur le type de baignoire désiré et les fonctionnalités recherchées avant de suggérer des installateurs à proximité. Les utilisateurs peuvent choisir d’envoyer eux-mêmes des messages aux entreprises ou laisser Yelp Assistant s’en charger. Après avoir révisé la demande finale, le chatbot peut l’envoyer pour vous, ce qui, selon Yelp, permettrait d’obtenir des devis plus précis et détaillés.

Yelp affirme que Assistant améliore non seulement l’efficacité de la mise en relation des consommateurs avec les professionnels des services, mais aussi la qualité des prospects reçus par les entreprises, ce qui pourrait augmenter leur taux de conversion.

Yelp Assistant, propulsé par les Large Language Model (LLM) d’OpenAI, s’entraîne sur les nombreuses données de Yelp pour créer une IA conversationnelle imitant un expert dans des domaines tels que la rénovation et les cosmétiques, ainsi que les entreprises locales.

Yelp Assistant disponible sur iOS, cet été sur Android

Il est actuellement disponible sur les applications mobiles iOS de Yelp et sera déployé sur Android cet été. Yelp a également intégré d’autres fonctionnalités basées sur l’IA, comme les résumés de critiques générés par IA et une amélioration de l’affichage de contenu et de photos sur la page d’accueil de l’application.

En parallèle, Yelp actualise également son API Yelp Fusion AI, qui facilite l’intégration de la recherche en langage naturel des bases de données de Yelp dans les plateformes tierces. Bien que l’API supporte pour l’instant seulement des échanges simples, une capacité de conversations plus étendues est prévue plus tard dans l’année. La plateforme de recherche AI Perplexity a déjà intégré le contenu de Yelp via cette API mise à jour, disponible pour les partenaires de Yelp et en essai gratuit de 30 jours pour les non-partenaires.