Snapdragon 8 Gen 4 : L’aube d’une nouvelle ère technologique

Lors du Mobile World Congress (MWC) 2024, un vent d’innovation a soufflé grâce à Don McGuire, le Directeur Marketing de Qualcomm. Il a dévoilé les plans ambitieux de l’entreprise pour le lancement de son nouveau SoC, le Snapdragon 8 Gen 4, équipé d’un CPU personnalisé baptisé « Oryon ».

Cette révélation a marqué les esprits, annonçant le Qualcomm Snapdragon Summit en octobre 2024 comme le théâtre de l’avènement du Snapdragon 8 Gen 4. Ce processeur promet de redéfinir les normes de puissance et d’efficacité dans l’univers des smartphones haut de gamme.

February 28, 2024