La OnePlus Watch 2 arrivera en février au MWC avec Wear OS 4

La OnePlus Watch 2 devrait arriver au Mobile World Congress en février, alors que des rumeurs indiquaient que la société annoncerait la smartwatch lors de son événement de janvier pour la OnePlus 12.

La source Max Jambor suggère plutôt sur X, anciennement Twitter, que OnePlus attendra l’exposition technologique de Barcelone fin février pour lancer la suite de la OnePlus Watch originale.

OnePlus Watch 2 is launching at Mobile World Congress! Looking forward to the next WearOS Watch! — Max Jambor (@MaxJmb) January 19, 2024

Jambor est à l’origine d’une partie de l’énorme fuite de la OnePlus Watch 2 en novembre — qui a révélé la refonte radicale de la montre, illustrée ci-dessous, et le fait qu’elle fonctionnerait sous Wear OS 4 — et on considère donc cette information comme assez fiable.

Cette fois-ci, le MWC se tiendra du 26 au 29 février, ce qui signifie que nous ne sommes probablement qu’à quelques semaines de mettre la main sur le modèle de nouvelle génération. Et, s’il s’avère que les informations de Jambor sont fiables et que la Watch 2 est effectivement prévue pour le MWC, nous pourrions également la voir officiellement révélée et confirmée lors de l’événement du 23 janvier de l’entreprise.

Après les débuts incroyablement décevants de la smartwatch OnePlus, l’entreprise a beaucoup à prouver avec la Watch 2.

Le potentiel abandon d’un système d’exploitation propriétaire au profit du robuste Wear OS est un signe très prometteur, et j’espère qu’elle s’accompagnera d’une amélioration sensible du suivi GPS et de la précision de la surveillance de la fréquence cardiaque. Bien que Wear OS ait ses problèmes, il s’agit d’une plateforme solide sur laquelle il est possible de s’appuyer, car elle prend déjà en charge les services et la boutique d’applications de Google.