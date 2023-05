Mobvoi lance la TicWatch Pro 5, la première smartwatch Snapdragon W5+ Gen 1

L’attente est enfin terminée. Après une récente série de teasers et près d’un an après la première annonce, Mobvoi a annoncé sa nouvelle TicWatch Pro 5.

Cette smartwatch est la première à être équipée du Snapdragon W5+ Gen 1, un chipset que Qualcomm a annoncé l’année dernière pour lancer la nouvelle génération de montres Wear OS. Grâce au nouveau chipset, construit sur un processus de 5 nm plus efficace, Mobvoi promet des performances doublées et une meilleure autonomie pour la TicWatch Pro 5, qui sont sans aucun doute aidées par les 2 Go de RAM et la grande batterie de 628 mAh.

Mobvoi donne également à la TicWatch Pro 5 un nouveau design, qui utilise une nouvelle couronne haptique rotative permettant de naviguer dans les menus de Wear OS 3, d’ouvrir des applications, de régler le volume, etc. sans toucher l’écran OLED de 1,43 pouce. Elle n’est pas très différente de la couronne rotative dont les smartwatches de Fossil sont généralement équipées. Cependant, la TicWatch Pro 5 ne comporte qu’un seul bouton externe en plus de la couronne, à l’instar de la Pixel Watch.

Bien entendu, avec Wear OS 3, vous aurez accès à la plupart des dernières applications et fonctionnalités disponibles sur la plateforme. Mobvoi met également l’accent sur les fonctions de santé et de fitness améliorées de la montre, qui bénéficient du nouveau chipset et des capteurs améliorés. Il s’agit notamment de la surveillance continue de la fréquence cardiaque pour des données de santé plus précises, d’un meilleur suivi du sommeil avec une surveillance personnalisable de la SpO2 et de la température, de plus de 100 modes d’entraînement, et bien plus encore.

Mobvoi vante également ses mesures en un seul geste, qui permettent aux utilisateurs de capturer 5 mesures de santé différentes en 90 secondes, notamment la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, la fréquence respiratoire, le niveau de stress et une évaluation de la santé du cœur.

Un écran double couche très apprécié

Les mesures de santé sont également faciles à visualiser grâce à la technologie d’affichage double couche de l’entreprise, qui place un panneau à très faible consommation d’énergie au-dessus de l’OLED. L’écran amélioré comporte de nouvelles zones de fréquence cardiaque rétroéclairées, dont les couleurs changent en fonction de l’intensité de l’entraînement.

Il permet aux utilisateurs d’afficher une série de tuiles pour un accès rapide aux notifications et aux mesures de santé, même en mode Essentiel. Les utilisateurs peuvent accéder à ces tuiles sans réveiller la montre en utilisant la couronne rotative, et le mode Essentiel peut désormais être programmé ou activé automatiquement lorsque la montre n’est pas utilisée pour une meilleure gestion de la batterie.

De multiples fonctionnalités

Pour les amoureux des grands espaces, la montre est équipée d’une boussole, d’un baromètre et d’un système Multi-GNSS pour vous guider. La TicWatch Pro 5 est construite avec un boîtier en aluminium de la série 7000, un cadre métallique et un verre Gorilla Glass pour protéger l’écran. Elle répond également à la norme MIL-STD-810H en matière de durabilité et offre une résistance à l’eau de 50 mètres.

Mobvoi promet jusqu’à 80 heures d’utilisation sur une seule charge, ce que peu de montres Wear OS peuvent revendiquer. Et grâce à la prise en charge de la charge rapide, une charge de 30 minutes permettra aux utilisateurs d’avoir jusqu’à 65 % d’autonomie.

La TicWatch Pro 5 est disponible à l’achat dès maintenant sur le site de Mobvoi et sur Amazon au prix de 349 $. Elle est disponible en noir Titan, avec différents bracelets de 24 mm au choix.