WhatsApp lance une nouvelle fonctionnalité d’événements pour les groupes

WhatsApp ajoute une nouvelle façon de planifier et d’organiser des événements dans les messages de groupe, ce qui permet aux amis et aux organisations telles que les écoles et les quartiers d’organiser plus facilement des réunions virtuelles ou en personne.

La nouvelle fonctionnalité d’événements permet aux membres d’un groupe d’organiser des fêtes d’anniversaire, des réunions de travail et bien d’autres choses encore, à l’instar de divers services d’invitation électronique qui envoient des invitations par e-mail.

Les nouveaux événements WhatsApp sont épinglés sur la page d’information d’un groupe et bénéficient de leur propre fil de discussion, ce qui permet à chacun de savoir qui est présent, d’entendre les excuses inévitables de ceux qui ne peuvent pas venir et de confirmer qui apporte des biscuits.

Chacun peut créer un événement auquel les autres peuvent répondre, ce qui permet à tous les membres du groupe de savoir qui prévoit d’y participer.

WhatsApp ajoute également la possibilité de répondre aux « groupes d’annonces » afin que les membres puissent ajouter des commentaires et des réactions à l’intention de l’administrateur. Les réponses sont également réduites au minimum et la discussion est mise en sourdine, ce qui permet aux utilisateurs de lire et de participer à la discussion sans inonder les autres de notifications.

La fonction « événements » disponible au sein de WhatsApp Communautés

La fonction « événements » sera d’abord disponible pour les groupes au sein de WhatsApp Communautés, puis pour tous les groupes dans les mois à venir.

WhatsApp Communautés est une fonctionnalité de l’application de discussions analogue à Slack ou Discord, qui possède ses propres fils de discussion, ses administrateurs de groupe et ses fonctions d’annonce. Elle tire également parti des capacités d’appel vidéo à 32 personnes de WhatsApp, qui invitent les utilisateurs à intervenir au lieu de sonner à tout le monde.