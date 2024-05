iOS 18 introduira l’IA dans Safari : Nouveautés et fonctionnalités avancées à venir

Apple prévoit de donner à iOS 18 une infusion d’IA, et selon des informations obtenues par AppleInsider, l’entreprise est en train de tester de nouvelles fonctionnalités pour le navigateur mobile Safari utilisé sur l’iPhone.

Ce n’est un secret pour personne qu’iOS 18 offrira de nouvelles fonctionnalités majeures alimentées par l’intelligence artificielle. En fait, le PDG d’Apple, Tim Cook, a explicitement déclaré que l’entreprise dévoilerait ses produits d’intelligence artificielle à un moment donné cette année. Bien que les spécificités de ces mises à niveau de l’IA soient généralement vagues aujourd’hui, il semble que Safari sur iOS 18 pourrait en contenir certaines.

Apple envisagerait de modifier l’interface utilisateur de Safari, d’ajouter des outils de nouvelle génération pour bloquer les contenus, ainsi qu’une fonction appelée Intelligent Search (recherche intelligente) qui serait alimentée par l’IA. Un autre outil d’IA possible sur le navigateur utiliserait l’IA pour résumer le contenu d’un site Web.

Le résumé serait piloté par le Large Language Model (LLM) Ajax d’Apple sur l’appareil. L’utilisation de l’IA sur l’appareil au lieu d’une connexion à un serveur sur le cloud permettrait d’obtenir des réponses plus rapides tout en préservant la vie privée de l’utilisateur. La fonction lira le texte d’un site Web et en extraira les points principaux tout en fournissant un résumé de ce que le texte essaie de transmettre.

Une « gomme » de pages Web pourrait permettre aux utilisateurs de Safari de supprimer certaines parties d’un site Web qu’ils sont en train de consulter. Il pourrait s’agir de texte, d’images et même de bannières publicitaires. Safari pourrait mémoriser les paramètres et supprimer les sections sélectionnées sur d’autres sites Web, même si l’utilisateur ferme le navigateur ou quitte le site Web d’origine. Un badge ou une sorte d’encadré sera placé dans Safari pour avertir l’utilisateur que le site Web qu’il est en train de consulter a été modifié. Safari permettra également à l’utilisateur de revenir au site Web original, inchangé.

L’IA au cœur de l’expérience de Safari

L’IA pourrait également permettre à Safari et à d’autres applications d’identifier des produits de consommation en élargissant les capacités de Visual Look Up et en ajoutant cette fonction à d’autres applications du système. Actuellement, Visual Look Up permet d’identifier les animaux domestiques, les sites touristiques et les plantes à partir des images de l’application Photos. Si ce rapport est exact, la fonction Visual Look Up améliorée arrivera sur l’iPhone en 2025 et fournira aux utilisateurs le nom d’un produit. La fonction pourrait éventuellement partager avec les utilisateurs des informations sur l’endroit où ils peuvent trouver ce produit et sur le prix d’achat. Bien que Visual Look Up soit limité à Safari pour le moment, Apple pourrait étendre sa présence à d’autres applications, y compris Safari.

Par ailleurs, Safari 18 sur macOS 15 pourrait également inclure une nouvelle interface utilisateur pour la barre d’adresse, qui correspondrait à celle de l’iPadOS. Grâce à cette modification du design, Apple rationaliserait davantage l’interface utilisateur de Safari sur ses différents systèmes d’exploitation.

Une annonce attendue le 10 juin

Nous en saurons plus sur l’initiative d’Apple en matière d’IA le 10 juin, lorsque le géant de la technologie présentera iOS 18 lors de la conférence des développeurs WWDC 2024. Le coup d’envoi de l’événement sera donné à 19 heures, heure de Paris.

Il convient de préciser que les ingénieurs d’Apple seraient en train de tester ces fonctionnalités en interne. Il est donc possible que certaines d’entre elles (ou toutes) ne soient pas intégrées aux versions bêta publiques d’iOS 18 et de macOS 15, sans parler des versions stables.