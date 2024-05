Instagram réforme son algorithme pour favoriser le contenu original

Instagram vient d’annoncer d’importantes modifications à son algorithme de recommandation de contenu, mettant en avant le contenu original et améliorant la visibilité des comptes moins populaires. Ces mises à jour visent à redéfinir la manière dont le contenu est organisé et présenté sur la plateforme, en particulier sur la page Explore et dans les recommandations du fil principal.

Si par hasard vous tombez sur des vidéos, mèmes ou photos repostés, vous verrez bientôt moins de ce type de contenu sur la plateforme de Meta. Un aspect significatif de cette nouvelle politique cible les agrégateurs de contenu — des comptes connus pour reposter des vidéos et des photos d’autres utilisateurs sans modification substantielle.

Instagram a exprimé des préoccupations concernant ces comportements où le contenu des créateurs originaux est utilisé sans crédit adéquat, entraînant un détournement de l’engagement de la source originale.

Selon les nouvelles directives, Instagram commencera à exclure ces agrégateurs des recommandations s’ils repostent du contenu qu’ils n’ont pas « créé ou substantiellement amélioré » plus de 10 fois en 30 jours, rapporte Engadget. Cette initiative réduit non seulement la visibilité du contenu reposté, mais remplace aussi, dans certains cas, ce contenu par les publications originales dans les recommandations des utilisateurs.

De plus, cela se produit particulièrement lorsque le contenu original est assez récent et lorsque l’identité peut être clairement établie à travers des signaux audio et visuels. Les comptes affectés retrouveront leur éligibilité aux recommandations 30 jours après avoir cessé de partager du contenu non original.

Amélioration de la visibilité pour les créateurs originaux

Dans une démarche innovante, Instagram prévoit d’ajouter une nouvelle étiquette créditant le créateur original sur le contenu original et reposté. Cette étiquette peut être retirée par le créateur original ou le compte qui reposte si choisi. L’intention ici est de garantir que les créateurs originaux reçoivent une reconnaissance pour leur travail directement dans le flux de contenu.

Le moteur de recommandation mis à jour est conçu pour démocratiser la découverte de contenu en donnant à tous les créateurs, quelle que soit la taille de leur compte, une opportunité égale d’atteindre un public plus large. Ce système exposera initialement le nouveau contenu à un petit public potentiellement intéressé.

Le contenu qui performe bien dans cette phase préliminaire sera ensuite montré à un public plus large, augmentant les chances de distribution virale. Cette approche imite les dynamiques qui ont propulsé le succès de TikTok, où tout créateur a le potentiel de devenir viral.

Implications pour la stratégie de contenu sur Instagram

Ces changements auront probablement des effets de portée lointaine non seulement pour les usines à contenu et les pages de mèmes, mais aussi pour les individus et les organisations qui repostent fréquemment du contenu, y compris les pages de fans de célébrités et les comptes partageant du contenu inspirant de diverses sources. Ce changement pourrait conduire à une réévaluation des stratégies par ceux qui dépendent fortement du reposting, puisque la pratique continue pourrait conduire à une réduction de la découverte et de l’engagement.

Instagram a indiqué que ces mises à jour seraient implémentées progressivement au cours des prochains mois. Alors que la plateforme continue d’investir massivement dans des fonctionnalités telles que les Reels et d’améliorer ses algorithmes de recommandation, l’accent mis sur l’originalité et l’égalité des créateurs semble prêt à transformer la manière dont le contenu est partagé et consommé sur Instagram.

Ce développement pourrait entraîner des changements significatifs dans la stratégie de contenu, notamment pour les marques et les influenceurs qui se sont traditionnellement appuyés sur l’agrégation.

À mesure qu’Instagram évolue, les stratégies de ses utilisateurs doivent également s’adapter à un paysage où l’originalité et la créativité sont au premier plan du succès des médias sociaux.