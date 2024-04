Elon Musk en Chine : Tesla obtient le feu vert pour la conduite autonome

Tesla a levé les principaux obstacles réglementaires qui entravaient auparavant le déploiement de son logiciel de conduite autonome en Chine. Cette avancée ouvre la voie à une issue favorable après la visite inattendue d’Elon Musk sur le deuxième marché le plus important du constructeur automobile américain.

Selon des sources citées par Bloomberg, le constructeur automobile américain sera en mesure de mettre en œuvre ses services de conduite autonome en utilisant la navigation et la cartographie au niveau des voies fournies par Baidu Inc. La société Internet basée à Pékin fait partie des quelque 20 fournisseurs accrédités qui possèdent le module essentiel pour les fonctionnalités de conduite autonomes.

« La connaissance approfondie qu’a Baidu des conditions routières et de circulation en Chine sera inestimable pour adapter notre technologie de conduite entièrement autonome aux besoins spécifiques de la Chine », a déclaré un commentateur de Bloomberg. Ce partenariat ne vise pas seulement à tirer parti des capacités de Baidu, mais constitue une réponse solide aux défis géopolitiques et technologiques auxquels les entreprises étrangères sont confrontées en Chine.

Cette décision intervient alors que le PDG de Tesla a atterri dans la capitale chinoise dimanche, où des discussions étaient attendues concernant la mise en œuvre du logiciel de conduite autonome intégrale (Full Self-Driving — FSD) et l’autorisation de transférer des données de conduite à l’étranger, comme l’a indiqué une source au fait de la situation.

La visite du milliardaire, qui comprenait une rencontre avec le premier ministre chinois Li Qiang, a eu lieu un peu plus d’une semaine après l’annulation d’un voyage prévu en Inde pour rencontrer le premier ministre Narendra Modi, citant de « très lourdes obligations pour Tesla ».

Tesla a satisfait une condition importante

Reuters a rapporté que Tesla avait conclu un accord avec Baidu pour utiliser la licence de cartographie de l’entreprise technologique chinoise pour la collecte de données sur les routes publiques en Chine. Il s’agit d’une étape cruciale pour l’introduction de la conduite autonome intégrale (Full Self-Driving—FSD) dans le pays.

Tesla a également satisfait à une condition préalable importante en matière de sécurité des données et de protection de la vie privée en Chine, comme l’a indiqué l’Association chinoise des constructeurs automobiles. Ce résultat devrait apaiser certaines des inquiétudes concernant la sécurité des données de Tesla.

Depuis 2021, les régulateurs chinois exigent que Tesla stocke toutes les données recueillies par sa flotte chinoise à Shanghai, empêchant ainsi l’entreprise de transférer des données vers les États-Unis.

Tesla et le marché chinois de l’automobile

Tesla s’est battu avec BYD pour la suprématie sur le plus grand marché automobile du monde, bien qu’il ait perdu sa place de plus grand fournisseur mondial de véhicules électroniques au quatrième trimestre 2023. Tesla a vendu plus de 1 500 VE, en moyenne, dans l’ensemble de ses magasins chinois jusqu’en octobre 2023, selon les données de China Merchants Bank International. Cela représente une augmentation par rapport à la même période de l’année précédente, de 1300.

Baidu a dévoilé sa propre voiture totalement autonome en août 2016. Toutefois, elle n’a pas respecté plusieurs échéances et n’a donc pas encore vu le jour.

Dans le contexte plus large de la stratégie mondiale de Tesla, le succès de sa technologie de conduite autonome en Chine pourrait catalyser d’autres expansions internationales, voire influencer de futures collaborations avec d’autres géants de la technologie et des gouvernements. Comme le dit si bien Musk, l’avenir est électrique et, avec les dernières initiatives de Tesla, il semble également de plus en plus interconnecté.