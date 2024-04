Principales rumeurs concernant l’iPad Pro 2024 et l’iPad Air 6

Apple organise un événement surprise appelé « Let Loose » le 7 mai. L’Internet regorge de fuites concernant les nouveaux iPad Pro 2024 et iPad Air 6, les appareils qui devraient être dévoilés lors de l’événement Apple.

Quelles sont les principales rumeurs qui ont le plus de chances de se concrétiser ?

Principales rumeurs concernant l’iPad Pro 2024

Écrans OLED

Les rumeurs selon lesquelles les modèles d’iPad Pro 2024 de 11 pouces et 12,9 pouces seraient dotés d’écrans OLED cette année sont omniprésentes sur Internet. Des initiés d’Apple réputés comme Mark Gurman et Ross Young font partie des sources qui ont corroboré cette information, et il est donc fort probable que cela se produise enfin.

Les modèles actuels d’iPad Pro 2024 sont dotés d’écrans LED Liquid Retina. Les écrans OLED offrent un contraste supérieur et permettent des écrans plus fins. La nouvelle dalle permettra également d’obtenir des couleurs plus belles et une luminosité probablement plus importante.

Augmentation du prix de 160 à 200 dollars

Les rumeurs font également état d’une potentielle augmentation du prix des nouveaux modèles d’iPad Pro. Une augmentation de 160 dollars signifierait que l’iPad Pro 11 pouces pourrait commencer à environ 959 dollars, et l’iPad Pro 13 pouces à 1 259 dollars.

Cette rumeur est susceptible de se vérifier au cas où la rumeur OLED se confirmerait. La fabrication d’écrans OLED est plus onéreuse. Si l’on ajoute à cela d’autres améliorations telles qu’un nouveau design, la prise en charge de MagSafe et un crayon Apple sophistiqué, Apple pourrait être en mesure de justifier ces nouveaux prix auprès de ses clients.

Prise en charge de MagSafe

Une autre rumeur brûlante qui semble devoir se concrétiser est celle de l’ajout de la prise en charge de MagSafe aux iPad Pro 2024.

Gurman pense qu’un design actualisé est prévu cette fois-ci, ainsi qu’un dos en verre. Ces deux éléments sont liés, car un dos en verre est nécessaire pour que MagSafe fonctionne.

La présence de MagSafe offrira une option excellente et plus pratique pour recharger l’iPad, en plus de la recharge filaire. Cette affirmation est soutenue par d’autres initiés de l’industrie, et il est donc possible qu’elle se concrétise.

Un châssis plus fin

En lien avec le point précédent, des rumeurs font état d’une coque plus fine. Cette rumeur est corroborée par des dessins CAO révélés de l’iPad Pro. Cependant, la différence ne sera pas énorme :

iPad Pro actuel de 11 pouces – 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm

iPad Pro 2024 de 11 pouces 2024 – 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

iPad Pro actuel 12,9 pouces – 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm

iPad Pro 2024 ~13 pouces – 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm

Puce M4 fabriquée en 3 nm

Une autre rumeur indique que les modèles d’iPad Pro seront équipés du chipset M4 de nouvelle génération. Le M4 succéderait au M3 (sorti il y a tout juste cinq mois) et posséderait également des capacités de traitement de l’IA. Le M3, dont la rumeur avait déjà fait état pour l’iPad Pro, est basé sur la puce A17 Pro.

Cette rumeur semble peu probable étant donné que le M3 a été annoncé il y a seulement 5 mois. Toutefois, la rumeur concernant le M4 émane de Gurman, ce qui lui donne plus de crédibilité. Auparavant, Gurman et d’autres initiés soutenaient la rumeur selon laquelle le M3 équiperait l’iPad Pro 2024, de sorte que pour l’instant, les choses sont un peu incertaines.

Option de stockage de 4 To

Une rumeur indique qu’Apple proposera les iPad Pro avec une option de stockage de 4 To. Toutefois, cette rumeur est considérée comme moins probable que celles mentionnées ci-dessus, car elle provient d’une source non confirmée, donc à prendre avec des pincettes.

Si Apple incluait une option de 4 To à l’iPad Pro 2024, cela aiderait à positionner l’appareil comme une alternative au MacBook.

Apple Pencil : nouvelles fonctionnalités

Nous nous attendons également à ce qu’un Apple Pencil 3 soit dévoilé lors de l’événement. Les rumeurs qui circulent en ligne sur le nouveau stylet indiquent qu’il bénéficiera d’un retour haptique et de trois gestes d’écrasement. Il semble très probable qu’au moins certaines des rumeurs concernant le nouvel Apple Pencil se concrétisent.

La rumeur du retour haptique vient de Gurman, tout comme celle des gestes de pression. Gurman a généralement raison (bien qu’il puisse se tromper), nous sommes donc enclins à croire qu’un Apple Pencil 3 sophistiqué est à venir.

Repositionnement de la caméra selfie

Enfin, nous avons également la rumeur selon laquelle Apple repositionnerait la caméra selfie sur les nouveaux iPad Pro 2024. Des découvertes dans le code d’iOS 17.4 suggèrent une caméra Face ID positionnée en haut lorsque l’iPad est en orientation paysage.

Pour l’instant, le Face ID et la caméra selfie de l’actuel iPad Pro sont positionnés en orientation portrait. Il est tout à fait logique qu’Apple redessine cela, étant donné l’importance qu’elle accorde à l’iPad Pro 2024 en tant qu’alternative au MacBook.

Principales rumeurs concernant l’iPad Air 2024, alias iPad Air 6

Un iPad Air 12,9 pouces plus grand

L’une des rumeurs les plus excitantes concernant l’iPad Air 6 fait état de l’arrivée de l’appareil dans un format plus grand de 12,9 pouces. La plupart des rumeurs indiquent qu’Apple produira deux iPad Air : l’un avec la taille la plus « standard » de 10,9 pouces et l’autre, plus grand, de 12,9 pouces.

Une fuite de schéma corrobore cette rumeur, qui a donc toutes les chances de se concrétiser.

Puce M2

Une autre rumeur probable est que l’iPad Air bénéficiera d’une augmentation de vitesse avec le chipset M2 par rapport au chipset M1. La puce M2 est dotée d’un GPU de 35 % plus puissant et d’un processeur 18 % plus rapide que la puce M1.

Cette rumeur semble très probable étant donné que la plupart des autres spécifications devraient rester inchangées pour l’iPad Air, et qu’une amélioration des performances est indispensable pour justifier une nouvelle version.

À part ces deux éléments, le monde de la technologie ne voit pas d’autre mise à niveau importante pour l’iPad Air. Nous nous attendons à quelques options de couleurs supplémentaires et à un potentiel changement de la position de la caméra selfie, mais à part cela, la caméra, la batterie et les autres spécifications devraient rester inchangées, ou légèrement améliorées.

Même si l’iPad Air va probablement nous épater rien qu’avec son écran plus grand, les choses vont devenir passionnantes lorsqu’il s’agira des modèles iPad Pro. Apple semble avoir préparé quelques mises à jour notables pour les iPad Pro, ce qui nous rend impatients. Voyons ce qu’il en est !