Microsoft introduit un nouveau mode hors ligne pour OneDrive

Bien que OneDrive soit une solution de stockage dans le cloud, il offre également certaines fonctionnalités hors ligne qui sont très utiles lorsque vous ne disposez pas d’une connectivité Internet. En septembre 2023, Microsoft a annoncé qu’elle travaillait sur un mode hors ligne pour la version Web de son logiciel, et aujourd’hui, ce jour est enfin arrivé.

L’entreprise technologique de Redmond a révélé qu’elle déployait désormais le mode hors ligne de OneDrive à l’échelle mondiale pour les clients professionnels et scolaires.

Ce changement s’inscrit dans le cadre d’une refonte continue de OneDrive, qui a également permis d’améliorer l’interface utilisateur du service de stockage en cloud, les couleurs des dossiers et bien d’autres choses encore.

Dans un article de blog, Microsoft explique que le mode hors ligne présente plusieurs avantages. Lorsque vous ne disposez pas d’une connexion Internet, vous pourrez toujours ouvrir et interagir avec certaines vues comme Accueil, Mes fichiers, Partagés, Favoris, Personnes et Réunion. Vous pourrez notamment consulter les métadonnées de votre contenu, ouvrir les fichiers marqués comme « hors ligne » dans leurs applications natives et y apporter des modifications, et synchroniser les changements apportés à la vue Mes fichiers une fois que vous vous serez reconnecté à Internet.

Il est intéressant de noter que le mode hors ligne présente également certains avantages pour les utilisateurs disposant d’une connexion Internet. Vous pouvez marquer des fichiers comme « hors ligne » pour un accès hors ligne, économiser de l’espace de stockage local en marquant des fichiers comme « uniquement en ligne », et profiter d’une amélioration des performances de 3x lors de l’utilisation de OneDrive, grâce à l’application OneDrive Sync. Les deux premières fonctionnalités susmentionnées nécessitaient auparavant l’utilisation de l’Explorateur de fichiers (Windows) ou du Finder (Mac).

Comment activer le mode hors ligne dans OneDrive pour le Web ?

Il est assez facile d’activer le mode hors connexion dans OneDrive pour le Web. Assurez-vous simplement que vous exécutez la dernière version de l’application OneDrive Sync sur votre PC, puis connectez-vous à OneDrive pour le Web dans un navigateur pris en charge. Cela lancera le processus de configuration du mode hors connexion, et vous pourrez le désactiver ultérieurement.

Cela dit, la mise en œuvre actuelle présente plusieurs limites. Le mode hors connexion de OneDrive pour le Web ne fonctionne que si vous avez moins de 250 000 fichiers dans votre espace de stockage, et il est obligatoire d’utiliser un compte professionnel ou scolaire dans un navigateur basé sur Chromium sous Windows (Windows 10 ou version ultérieure) ou macOS (macOS 12 Monterey ou version ultérieure).

En outre, cela ne fonctionnera pas si vous avez ajouté un raccourci vers des dossiers partagés dans OneDrive. Enfin, plusieurs vues et fonctionnalités ne fonctionneront pas du tout, notamment Copilot, Recherche, suppression de fichiers, gestion des accès, historique des versions de fichiers, etc.