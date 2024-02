Framework réinvente le portable : moins de 500 dollars pour un modèle modulaire

Framework propose une approche révolutionnaire dans le domaine des ordinateurs portables avec ses modèles modulaires, réparables et évolutifs. Chaque Framework Laptop est équipé d’un système de cartes d’expansion, permettant aux utilisateurs de choisir leurs ports préférés qui se connectent aux connecteurs USB-C sur la carte mère. Tous les composants principaux sont conçus pour être facilement remplacés, y compris la carte mère, offrant la possibilité de changer de processeur.

Cependant, cette flexibilité a un coût. Les Framework Laptop sont généralement plus chers que les modèles concurrents aux spécifications analogues. Pour rendre ses produits plus accessibles, Framework a commencé à proposer des ordinateurs avec des puces plus anciennes ou du matériel reconditionné à des prix réduits. Récemment, l’entreprise a franchi une étape supplémentaire en vendant un modèle Framework 13 pour moins de 500 dollars.

Il est important de noter quelques détails sur cet ordinateur portable à 500 dollars. Premièrement, il s’agit d’un modèle B-Stock « Factory Seconds », composé de pièces neuves et de pièces récupérées d’autres ordinateurs portables. Bien qu’il ait passé les mêmes tests qu’un modèle neuf, toutes ses pièces ne sont pas neuves.

Deuxièmement, ce modèle est une édition DIY (Do It Yourself) du Framework Laptop 13, vendu sans mémoire, stockage, ni système d’exploitation. Les utilisateurs doivent fournir ces composants eux-mêmes. Framework propose même de la mémoire reconditionnée à moitié prix pour ceux désirant économiser davantage.

Troisièmement, ce modèle est équipé d’un processeur Intel Core i7-1165G7 de première génération. Actuellement, Framework ne propose pas d’ordinateurs portables « Factory Seconds » ou reconditionnés avec des processeurs AMD Ryzen ou des puces Intel Core de 12e ou 13e génération.

Encore un peu cher

Les unités B-Stock à 499 dollars peuvent présenter de légers défauts cosmétiques, mais Framework met en avant la possibilité d’échanger la carte mère pour une mise à niveau vers un processeur plus récent, bien que cela puisse coûter aussi cher, sinon plus, que l’ordinateur lui-même.

Framework montre son engagement envers la réutilisation et le recyclage des pièces détachées tout en réduisant le coût total de possession.

Parmi les autres nouvelles récentes de l’entreprise :

Des ordinateurs portables Framework Laptop 13 DIY Edition reconditionnés avec des puces Intel Core de 13e génération sont désormais disponibles à partir de 779 dollars

Les premiers lots d’unités Framework Laptop 16 ont été expédiés aux clients, avec des expéditions prévues pour le deuxième trimestre de 2024

La documentation initiale du Framework Laptop 16 est disponible sur GitHub, incluant les schémas de la carte mère, avec plus de documentation à venir

Framework vend également des packs de 20 cartes d’expansion DisplayPort non fonctionnelles à des développeurs souhaitant les réutiliser, à 49 dollars le pack.

Framework continue d’innover dans l’industrie des ordinateurs portables avec son engagement envers la modularité, la réparabilité et l’évolutivité, tout en s’efforçant de rendre la technologie plus accessible et durable.