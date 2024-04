Accueil » Insta360 One X4 : L’avènement de la résolution 8K

Les caméras à 360 degrés se sont révélées être des outils indispensables pour capturer des images uniques, inaccessibles avec d’autres appareils, y compris les smartphones. Insta360, un leader dans ce domaine, semble prêt à franchir une nouvelle étape avec l’annonce d’un successeur à la Insta360 One X3, très appréciée pour sa polyvalence. La rumeur, alimentée par des fuites et un événement de lancement officiel, suggère l’arrivée imminente de la One X4, qui pourrait marquer l’ère du 8K.

Selon des informations divulguées par @Quadro_News sur X (anciennement Twitter), la One X4 offrirait des vidéos à 360 degrés en résolution 8K à 30 fps ou 5.7K à 60 fps, une nette amélioration par rapport aux 5,7K à 30 fps de la One X3. Cette augmentation de résolution serait idéale pour extraire et zoomer sur les meilleures parties de l’image sans perdre en qualité.

En outre, la One X4 disposerait d’une batterie de plus grande capacité (2 290 mAh contre 1 800 mAh pour le précédent modèle) et conserverait le montage sur trépied pratique à la base de la caméra. Le prix serait analogue à celui du modèle précédent, soit environ 540 euros.

La question de la valeur de la One X3 par rapport à sa successeure reste pertinente, surtout si la One X3 continue d’être disponible à des prix réduits. La réponse deviendra claire une fois que la One X4 sera lancée.

Hormis la Insta360 One X4, pouvons-nous attendre la GoPro Max 2 ?

Il convient également de se demander s’il faut attendre la GoPro Max 2. GoPro a annoncé travailler sur un successeur à la Max l’année dernière, mais peu d’informations ont suivi depuis. GoPro pourrait innover avec des fonctionnalités permettant d’ajuster automatiquement le cadre final de la vidéo, comme le suggèrent ses demandes de brevets de 2022.

En attendant, avec ses améliorations constantes en termes de caméras et de logiciels, Insta360 reste en tête du marché des caméras à 360 degrés, et la One X4 promet d’être une option excitante. La présentation du 16 avril à New York est donc très attendue.