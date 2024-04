iPhone SE 4 : Nouvelle ère pour le modèle abordable d’Apple

L’iPhone SE 4, prochaine étoile montante d’Apple, suscite déjà de grandes attentes, bien que son lancement ne soit pas prévu pour cette année. Conformément aux rumeurs, cet appareil, qui rompt avec le cycle biennal habituel des sorties, ne verra le jour qu’en 2025. Ce modèle marque un tournant significatif pour la gamme SE, avec de nombreuses améliorations tant attendues.

Depuis deux générations, l’iPhone SE a emprunté le châssis de l’iPhone 8. Cependant, l’iPhone SE 4 s’apprête à faire ses adieux au bouton Home et à Touch ID, au profit de la reconnaissance faciale Face ID et de la célèbre encoche. Il adoptera vraisemblablement le design des iPhone XR ou iPhone 11, mais se distinguera par une unique caméra arrière. Ses dimensions seront également revues, avec un châssis plus grand que ses prédécesseurs, mesurant 147,7 x 71,5 x 7,7 millimètres.

Le véritable bond en avant se situera au niveau du processeur : l’iPhone SE 4 embarquera le chipset A17 Bionic, initialement conçu pour les modèles de base de l’iPhone 16. Cette mise à niveau promet des performances nettement supérieures, se calquant sur les dernières innovations d’Apple.

Autre changement notable, le passage au port USB-C, suivant l’exemple de la série iPhone 15, abandonnant ainsi le port Lightning traditionnel. Les détails sur l’éventuelle amélioration de la technologie 5G restent encore inconnus.

Bien que la capacité de la batterie ne soit pas confirmée, certaines sources évoquent une batterie de 3 279 mAh, bien plus grande que celle de 2 018 mAh de l’iPhone SE 2022, avec une charge de 20W ou 12W en charge sans fil.

iPhone SE 4 : contexte et perspectives

Actuellement, la gamme iPhone SE compte trois modèles, lancés à des dates assez espacées, avec une fréquence de sortie tous les deux ans pour les deux derniers modèles. Le premier iPhone SE, introduit en mars 2016, reprenait le design de l’iPhone 5s. L’iPhone SE 2, sorti au début de la pandémie en avril 2020, et l’iPhone SE 3, lancé en mars 2022 avec la puce A15 Bionic et le support de la 5G, ont tous deux utilisé le châssis de l’iPhone 8.

Malgré une demande modérée pour le précédent modèle, qui avait alimenté des craintes d’une possible discontinuation, l’iPhone SE 4 est toujours très attendu, notamment en raison de la mise à jour significative de ses caractéristiques.

En somme, bien que l’iPhone SE 4 doive encore prouver son potentiel face à la popularité écrasante de l’iPhone 16, ses avancées en termes de design et de technologie pourraient bien le positionner comme un choix attractif pour les amateurs de technologie à la recherche d’un appareil performant à un prix potentiellement plus accessible. Toutefois, la patience sera de mise, la sortie de ce modèle étant prévue pour 2025..