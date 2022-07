GoPro Max 2, une nouvelle caméra 360 avec des astuces de montage automatisé ?

Cela fait bien plus de deux ans que la GoPro Max originale est arrivée avec l’objectif de rendre les caméras 360 plus courantes. Aujourd’hui, de nouvelles demandes de brevets suggèrent qu’une GoPro Max 2 pourrait enfin être en route pour tenir cette promesse initiale.

Les nouvelles demandes de brevet de GoPro, qui ont été publiées par le United States Patent and Trademark Office le 30 juin, contiennent des descriptions détaillées du type d’astuces logicielles pour les caméras 360 dont la successeure de la GoPro Max pourrait être capable.

Si la GoPro Max reste l’une des meilleures caméras 360 que l’on puisse acheter, ses compétences logicielles ont pris du retard par rapport à Insta360. Mais l’essentiel de ces demandes de brevet est que GoPro envisage une nouvelle astuce logicielle qui recadre automatiquement vos séquences 360 en vidéos plates standard, sur la base d’une analyse alimentée par l’IA de ce qui se passe dans les scènes.

La demande de brevet indique qu’elle « concerne le cadrage de vidéos en fonction du contexte des vidéos » et que « déterminer quelle(s) partie(s) de la vidéo doit être présentée pendant la lecture peut être difficile et prendre du temps ». C’est le problème que GoPro cherche apparemment à résoudre, les demandes de brevet comprenant quelques exemples différents de la façon dont cela pourrait fonctionner.

Bien que les demandes ne mentionnent pas nommément une GoPro Max 2, elles incluent une image de haut en bas d’une caméra 360 qui ressemble à la GoPro Max. Elles comprennent également des descriptions d’un processeur doté d’un « composant contextuel » capable d’analyser le contexte d’une scène et d’ajuster la « fenêtre de visualisation » (ce que vous voyez pendant la lecture de la vidéo) et le cadrage final de la vidéo en conséquence.

Une bonne nouvelle

Cette analyse pourrait apparemment inclure « la détection de flou, l’analyse des couleurs, la reconnaissance des visages, l’analyse des histogrammes, la reconnaissance des objets, la reconnaissance des scènes » et plus encore, donnant à la caméra 360 une base potentiellement solide pour décider où vous voulez que la caméra soit dirigée dans votre vidéo finale.

Bien sûr, ces demandes de brevet ne sont pas une preuve concrète que GoPro travaille sur ces concepts ou possède la technologie pour les mettre en œuvre. Mais plus tôt cette année, GoPro a déclaré lors d’une conférence téléphonique sur les résultats « qu’à la fin de 2022, nous prévoyons d’augmenter notre offre de matériel des deux types de produits que nous avons aujourd’hui, Hero et Max, à quatre produits de caméra distincts ».

Avec la Max toujours dans ses plans, il semble de plus en plus probable que nous verrons une mise à jour de cette vieillissante caméra 360 plus tard cette année — et les idées dans ces brevets pourraient être des astuces très bienvenues pour sa bataille imminente avec Insta360.