Je suis certain que vous êtes au courant de l’ambitieuse initiative d’Elon Musk visant à redorer le blason de Twitter. Alors que le nom du site de microblogging est officiellement devenu « X », la plateforme subit également plusieurs changements sous le capot. De l’extérieur, le logo de l’application a été modifié, vos tweets sont désormais appelés « posts », la plateforme est configurée en mode sombre par défaut, et ce n’est pas tout. Et maintenant, pour que ces changements aillent plus loin que de simples mises à jour visuelles, une nouvelle fonctionnalité a été introduite pour les abonnés payants de la plateforme.

X (anciennement Twitter) a annoncé via son Centre d’aide que les abonnés payants à X Blue (Twitter Blue) pourront désormais masquer leur badge de vérification dans les messages ainsi que sur leur profil. Le badge à côté de votre nom d’utilisateur dans votre profil indique votre statut « payé » sur la plateforme. Si, pour une raison quelconque, vous ne souhaitez pas que d’autres personnes soient informées de votre statut, X vous facilite la tâche.

Cependant, notez que même lorsque la coche est cachée, elle peut apparaître à certains endroits (la page d’aide ne précise pas où), révélant votre statut d’abonné payant actif. En outre, certaines des fonctions auxquelles vous avez accès en tant qu’abonné payant peuvent ne pas fonctionner correctement pour vous.

Pour masquer le badge de votre abonnement, rendez-vous sur la page de personnalisation de votre profil.

Vérification d’identité

Par ailleurs, il semble que Twitter mette également en service sa fonction de vérification d’identité pour certains utilisateurs. Si vous vous souvenez bien, Twitter avait annoncé la vérification d’identité dans le cadre de son programme de vérification de l’héritage. Et il semble que cette fonctionnalité ait commencé à se déployer. L’utilisateur X Nima Owji a été le premier à repérer cette fonctionnalité. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l’invite « Ce compte est vérifié par ID » apparaît sur le profil de l’utilisateur juste en dessous de l’invite « Vérifié depuis ».

Quant à l’abonnement X Blue en France, il commence à 11 euros/mois pour les utilisateurs iOS et Android, et 9.60 euros/mois pour les utilisateurs Web. Il y a aussi d’autres avantages. Par exemple, les abonnés payants peuvent bénéficier d’une fenêtre d’une heure pour modifier les posts, profiter de près de 50 % de publicités en moins sur la plateforme, créer jusqu’à 25 000 posts de caractères, sélectionner des icônes d’application personnalisées, profiter d’un mode lecteur dédié, avoir accès à un bouton Annuler, la possibilité de télécharger des vidéos d’une durée maximale de 3 heures en 1080p avec une taille de fichier maximale de 8 Go, et bien plus encore.