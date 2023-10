X lance un abonnement de 19 euros par mois après la baisse des recettes publicitaires

X (Twitter) vient de lancer sa nouvelle gamme d’abonnements. Le niveau vérifié « Premium » de 9,60 euros par mois reste la norme par défaut, mais le nouveau niveau « Basique » est une option moins chère à 3,60 euros par mois.

Le niveau Basique n’inclut pas de coche de vérification, mais vous bénéficiez de fonctionnalités telles que des messages plus longs, un bouton d’édition, des thèmes et des icônes d’applications personnalisées. Premium+ est la nouvelle option haut de gamme, proposée à 19,20 euros par mois. Non seulement cette formule offre le « plus grand boost de réponses », mais elle offre notamment une expérience sans publicité dans les onglets « Pour vous » et « Abonnements ».

introducing Premium+

– no ads in For You or Following

– largest boost for your replies (vs other Premium tiers or unverified users)

– access to our full suite of creator tools

now available on Web ✌️

subscribe here → https://t.co/Ywvyijo9CQ

— Premium (@premium) October 27, 2023