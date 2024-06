La Beats Pill revient : Présentation officielle par Apple le 25 juin

Les rumeurs sur une nouvelle Beats Pill d’Apple ont récemment été confirmées. Beats a annoncé un événement d’annonce prévu pour le 25 juin.

Une nouvelle vidéo de teasing montre un aperçu de la nouvelle Beats Pill au monde, mais à première vue, peu de choses ont changé à part son nouveau look qui capture toujours son design emblématique du passé.

Après plusieurs années d’interruption, Apple a enfin sorti une version qui capture l’esprit de la gamme Beats Pill, désormais avec de nouvelles fonctionnalités. La nouvelle vidéo de teasing de Beats by Dre, diffusée sur X, confirme l’arrivée de la nouvelle Beats Pill et révèle la date de présentation officielle, le 25 juin, sous le nom de « THE PREDICAMENT ».

Un aperçu de la nouvelle Beats Pill

Le teaser montre la superstar de la NBA LeBron James lors d’une fête, avec l’enceinte Beats Pill diffusant de la musique. « The King » augmente le volume de l’enceinte, montrant sa puissance sonore. La chanson jouée est « A Milli » de Lil Wayne, bien que le rappeur primé aux Grammy Awards ne soit pas visible dans la vidéo.

LeBron James a été parmi les premiers à être vu en public avec la nouvelle enceinte Beats Pill, suivi de Daniel Ricciardo de la F1, Kim Kardashian et Lionel Messi.

La nouvelle vidéo de teasing de Beats by Dre dévoile le nouveau look de la Beats Pill, qui conserve sa forme ovale emblématique. Le logo « b » est maintenant au centre, contrairement au design de la Pill+ où le logo était sur le dessus. Le design est simple et minimaliste, mais rien de plus n’a été dévoilé dans la vidéo.

Historique des produits Apple et Beats

Le premier produit d’Apple sous la marque Beats by Dr. Dre est la Beats Pill+, lancée en 2015, un an après l’acquisition de la société. La Beats Pill+ était une enceinte Bluetooth sans fil, compatible avec les appareils Apple et autres technologies Bluetooth, offrant un son emblématique et une performance reconnue.

Cependant, elle n’a eu qu’une durée de vie de 7 ans sous Apple, avant d’être abandonnée en 2022. Il s’agissait de la même Beats Pill+ que celle lancée en 2015, sans aucune modification ou mise à niveau.

Tout a changé plus tôt cette année lorsque la superstar des Los Angeles Lakers, LeBron James, a été aperçu avec une enceinte Beats inconnue. Par la suite, davantage d’éléments ont suggéré que la résurrection de la Beats Pill était proche, avec un dépôt auprès de la FCC apparaissant en ligne et suggérant que son dévoilement et sa sortie étaient imminents.

Maintenant, Apple et Beats ont confirmé que la nouvelle Beats Pill est un appareil légitime et sera bientôt disponible pour les fans, avec un événement de révélation prévu le 25 juin pour dévoiler toutes les améliorations depuis le modèle de 2015.