Beats Pill 2024 : Une réinvention attendue avec des améliorations majeures

Attendue depuis près d’une décennie, la nouvelle enceinte Beats Pill sera officiellement annoncée dans quelques jours. Déjà repérée par des agences gouvernementales et même dans les mains de l’un des meilleurs basketteurs de l’histoire, cette enceinte portable révèle aujourd’hui tous ses secrets restants après une fuite massive et détaillée.

Comme les rumeurs l’avaient indiqué, la Beats Pill d’Apple sera disponible en trois coloris : noir, rouge et or. Ces trois variantes ont été rendues en détail par une source fiable sur les réseaux sociaux.

Sans surprise, la nouvelle enceinte Bluetooth rappelle fortement ses prédécesseures dans presque tous les aspects importants. Par rapport à la Beats Pill originale, ce modèle présente un logo de marque plus discret au centre de son corps allongé. Cette caractéristique distingue le modèle amélioré de la Beats Pill+ sortie en 2015 et de la première génération de Pill de 2012.

Ce qui vous impressionnera le plus, ce sont probablement les améliorations internes attendues. On parle d’une énorme amélioration de la qualité audio (logique après presque 10 ans), ainsi que d’une autonomie de batterie incroyable passant de 12 à 24 heures.

De plus, l’enceinte bénéficie désormais de la résistance à l’eau et à la poussière IP67, du jumelage en un seul geste pour les iPhone et les smartphones Android, et enfin d’une lanière intégrée pour un transport plus facile, visible dans les rendus récemment divulgués.

Un prix compétitif pour la Beats Pill ?

Avec tant de changements majeurs, vous vous attendriez probablement à une augmentation du prix, mais selon le toujours fiable Mark Gurman, ce ne sera pas le cas. Croyez-le ou non, la Beats Pill devrait coûter seulement 149 dollars, à partir de la semaine prochaine, contre 229 dollars pour une Pill Plus à l’époque.

Si ce détail crucial se vérifie (ce qui semble presque garanti), Apple pourrait concurrencer de très près la JBL Charge 5, la Bose SoundLink Flex, et d’autres prétendants de premier plan au titre de meilleure enceinte Bluetooth portable en termes d’abordabilité et de capacités.