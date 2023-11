Proton Mail et Calendar viennent de bénéficier de 38 nouvelles améliorations

Il est intéressant de noter que Proton prévoit de publier une feuille de route des produits Proton Mail et Calendar au début de l’année 2024 . Cette feuille de route contiendra une année de changements à venir et de nouvelles fonctionnalités importantes. Notez que Proton a déjà présenté sa feuille de route Proton Pass en août 2023.

Voici quelques-unes des modifications les plus intéressantes apportées à Proton Mail et Calendar.

La mise à jour d’aujourd’hui n’introduit pas de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires. Proton a plutôt répondu à une longue liste de demandes de ses clients. L’entreprise a parcouru les messages des forums et les tickets d’assistance, a pris note des souhaits des clients et est parvenue à réaliser 38 des changements les plus demandés.

Les membres de la « communauté Proton » peuvent se féliciter. Proton (peut-être encore mieux connu pour son VPN) a mis à jour ses services Mail et Calendar avec 38 nouvelles améliorations , toutes issues de demandes et de plaintes d’utilisateurs.