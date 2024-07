Google Pixel 9 : Lancement anticipé et fuites massives révèlent tout

Google a surpris tout le monde en déplaçant le lancement de la série Pixel 9 d’octobre à août, gardant ce changement secret jusqu’à l’annonce officielle. Depuis lors, nous avons assisté à une avalanche de fuites concernant les Pixel 9, révélant presque tout ce qu’il y a à savoir sur les flagships de Google pour 2024. Mais même avec toutes ces informations disponibles, l’Internet ne semble jamais en avoir assez de ces fuites, et nous non plus.

La série Pixel 9 présentera des mises à niveau importantes, notamment une nouvelle caméra et un capteur d’empreintes digitales à ultrasons.

La dernière fuite provient du célèbre Evan Blass, qui a publié une image des Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL sur X, anciennement Twitter. L’image semble présenter des rendus officiels du téléphone, bien qu’elle soit malheureusement de basse résolution. Néanmoins, elle nous offre un aperçu des trois smartphones alignés ensemble. Les Pixel 9 et 9 Pro semblent être de la même taille, tandis que le 9 Pro XL est nettement plus grand, similaire au Pixel 8 Pro.

Tous les trois smartphones semblent également arborer les nouveaux fonds d’écran de la série Pixel 9 que l’équipe d’Android Authority a révélés en exclusivité plus tôt cet été. Nous pouvons également discerner que les modèles Pro ont des bords plus fins et plus uniformes autour de l’écran, tandis que les bords du Pixel 9 semblent légèrement plus épais. Cette année, les trois téléphones Pixel auront des écrans plats.

Les écrans des Pixel 9 : Détails dévoilés

En parlant des écrans des Pixel, plus tôt dans la semaine, nous avons découvert les spécifications détaillées des écrans de tous les quatre téléphones de la série Pixel 9. Le quatrième smartphone est le Pixel 9 Pro Fold, que Google a déjà confirmé pour un lancement lors de l’événement du 13 août.

Les rapports affirment que les prochains appareils Pixel seront dotés de la technologie OLED M14 de Samsung, améliorant ainsi la qualité de l’affichage. Alors que le Galaxy S24 de Samsung utilise des panneaux M13 plus anciens, la gamme Pixel 9 établira de nouveaux records de luminosité, dépassant la luminosité HDR en plein écran du Pixel 8 de 1 400 nits et celle du Pixel 8 Pro de 1 600 nits.

Caractéristiques de l’écran du Pixel 9 (attendues)

Taille de l’écran : 6,24 pouces (64 x 145 mm)

Résolution : 1 080 x 2 424 pixels

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Densité de pixels : 425 ppp

Luminosité maximale : 1 800 nits

Caractéristiques de l’écran du Pixel 9 Pro (attendues)

Taille de l’écran : 6,34 pouces (66 x 147 mm)

Résolution : 1 280 x 2 856 pixels

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Densité de pixels : 494 ppp

Luminosité maximale : 2 050 nits

Caractéristiques de l’écran du Pixel 9 Pro XL (attendues)

Taille de l’écran : 6,73 pouces (70 x 155 mm)

Résolution : 1 344 x 2 992 pixels

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Densité de pixels : 487 ppp

Luminosité maximale : 2 050 nits

Caractéristiques de l’écran plié du Pixel 9 Pro (attendues)

Le Pixel 9 Pro Fold devrait être doté d’un nouvel écran. Contrairement au Pixel Fold original, qui avait un large ratio d’aspect, le nouveau modèle adoptera une forme presque carrée. L’écran interne aura une résolution de 2 152 x 2 076 pixels et mesurera 8 pouces en diagonale, contre 7,6 pouces sur le modèle original. Ce changement rapproche le Pixel 9 Pro Fold d’autres appareils pliables populaires comme le OnePlus Open. L’écran intérieur du Pixel 9 Pro Fold atteindra une luminosité maximale de 1 600 nits, contre 1 000 nits sur son prédécesseur. L’écran extérieur mesurera 6,24 pouces, ce qui correspond aux spécifications d’affichage du Pixel 9.

Écran extérieur

Taille : 6,24 pouces (64 x 145 mm)

Résolution : 1 080 x 2 424 pixels

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Densité de pixels : 425 ppp

Luminosité maximale : 1 800 nits

Écran intérieur

Taille : 8,0 pouces (147 x 141 mm)

Résolution : 2 152 x 2 076 pixels

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Densité de pixels : 374 ppp

Luminosité maximale : 1 600 nits

Avec ces fuites, nous avons maintenant une image presque complète de ce à quoi s’attendre pour la prochaine série Pixel 9. La décision de Google de lancer plus tôt pourrait indiquer une nouvelle stratégie pour capter le marché avant les sorties de concurrents en automne.